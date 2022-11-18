散發耀眼光芒又具收藏與實用度~M編大愛的年末穩膚神器就是2022 青春露節日限定版

逃離世俗，綻放真實的自我，你將擁有讓自己閃耀的力量！今年的SK-II節日限定版重新定義了「閃耀」一詞，如同霓虹光閃耀的紅X綠大膽視覺衝擊的聖誕色調包裝，就像渾身散發自信光芒的女人，在茫茫人海之中擄獲眾人的目光。 by 花漾543 – 2022/11/18 更新 完美照顧到每一吋肌膚細節 又到了年末最有儀式感的歡慶時刻，悶了好久終於可以與閨密來場PARTY，但很怕合照近看才發現細紋瑕疵比別人多？冬季代謝較緩慢，加上每日的口罩生活、室內外溫差大，可能會有油水不平衡、起屑、乾燥、粗糙，還好M編每日早晚一定必備編輯圈的保養常勝軍：SK-II青春露。 實力碾壓都市傳說的眾多平替，M編用了10年以上，還是覺得SK-II青春露真心無法被取代。 你不知道的PITERA™ M編來告訴你 : ●富含超過90%以上的經典成分「PITERA™」，每天早晚化妝水使用後輕拍，迅速舒緩調理膚況 ●加上與肌膚天然保濕因子相似的50種微量營養素能深入肌膚調理膚況，溫和超親膚 ●有效改善毛孔粗大、黯沉，讓膚況依舊柔嫩細緻 每次「拍」的時候，輕壓肌膚的時間愈久，肌膚就能沈浸在PITERA™的美好中愈久，如果冬季要一整天上妝或外出時，M編還會重覆拍上兩次青春露，將全臉滋潤了，連妝感都更發透亮！ SK-II青春露真心是每個人的美肌好朋友，現在更推出2022 青春露節日限定版，鼓勵大家展現本我，散發耀眼光芒。購買一瓶還能擁有青春奇蹟噴霧精華，M編自行決定今年的交換禮物就是它了！ 用自己的方式過聖誕！ 「你就是你，不用跟別人一樣」，找到自己最耀眼的型格態度！SK-II節日限定版以聖誕常見的紅綠兩款霓虹色設計，邀請女性為真實的自我感到自豪、驕傲，大膽表現妳的有型有色，擁抱天生與眾不同的内在光芒。透過傳達無懼標籤、顛覆自我的力量，一同鼓舞更多年輕女性大膽地打破常規、表達自我，用自己的方式與世界一同過節。