2022 大學社會責任實踐博覽會盛大開展

（生活中心／綜合報導）2022大學社會責任實踐博覽會（2022 USR EXPO）於11月19、20日在松山文創園區盛大開展，由教育部長潘文忠親自主持開幕儀式，並同步直播放送。本次博覽會以「大學築光 智滙永續」為主題，透過展覽攤位、攝影展及微電影展等靜態展示及多項動態活動，分享大學師生近5年執行USR計畫的豐碩成果，邀請民眾踴躍參觀，共同認識與了解各大學為臺灣這片土地展現的熱忱與解決問題的創意。 [廣告] 請繼續往下閱讀 圖／2022 USR EXPO啟動儀式貴賓合影。 潘文忠表示，USR自107年推動至今，已經在全國將近300個場域進行合作與實踐，累積豐碩成果，積極發揮社會影響力，帶動民間企業響應。今年的博覽會以虛實整合方式開展，集結各大學的執行成果，以及國內外學者、社群團體的實踐理念與經驗，希望透過博覽會的精彩內容，讓社會各界及國際看見臺灣各大學促動社會創新的能量。也期許大學師生持續探討在這片土地上所遭遇的真實問題，提出解決方案並付諸行動，運用智慧科技或創新方法，找到解決社會問題的新途徑，落實大學的社會使命。 圖／2022 USR EXPO教育部潘文忠部長致詞。 本次博覽會共規劃6個展區(1號倉庫、2號倉庫、北向製菸工廠、南向製菸工廠、2樓多功能展演廳及文創大街)，活動多元豐富，除邀請日本及以色列推動USR工作具卓越成效的學者，針對實踐經驗及發展模式等分享國際觀點，在11月19日開展首日也邀請到「人生百味」共同創辦人巫彥德及「玖樓」資深專案經理楊柏賢，與大家分享其自身社會實踐的歷程。活動次日則邀請數位創新實踐家「臺灣數位外交協會」理事長郭家佑及「若水國際」影響力發展經理潘昱豪共同探討數位轉型如何協助實踐社會永續。 另外，為引導各大學朝向永續發展，落實社會責任，會中也特別規劃「永續大學論壇」，邀請在USR推動校務支持成效卓著的大學校長，包括國立海洋大學校長許泰文及國立高雄科技大學校長楊慶煜現身說法，提供各校經驗分享。 圖／2022 USR EXPO開幕典禮現場與會貴賓大合照。 本次靜態展示分布於各展區，呈現91所大學196件計畫成果，同時也邀請USR計畫合作夥伴參展，讓參觀的民眾更加了解大學與在地產業、社區間的合作與產出，現場並設置攝影展及微電影展專區，增加博覽會的多元互動。 其中，特別規劃的「大地餐桌」，以結合地方自然環境、生活文化和在地食材，提供一場味蕾上的環島旅行。最先登場的是國立宜蘭大學，分享生態農業的重要性，並且讓參與民眾體驗米鬆餅的製作。國立海洋大學介紹東北角的海洋文化，以及協助在地產業研發新產品的過程，現場也烹煮九孔鮑干貝醬讓民眾品嘗。活動次日將由大葉大學及國立屏東科技大學分別帶來品茶及林下經濟產物試吃活動，歡迎民眾蒞臨參觀，見證USR為臺灣帶來更多美好。活動詳情請見：