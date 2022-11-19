「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐 展現慢台東日常之美

【記者 朱達志／台東 報導】為鼓勵民眾分享台東「慢生活」的美麗瞬間，台東縣政府於交觀處臉書粉專「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」舉辦攝影比賽，分為自然景觀、人文活動、口袋台東等三大類別，並邀請國際金獎攝影大師擔任評審，其中自然景觀、人文活動類由評審團評選，口袋台東則經線上人氣投票選出，共吸引超過千件作品參賽。比賽結果出爐，由「海天一線南迴線」、「飛魚」、「蘭天下的拼板舟」三件作品脫穎而出分別獲得首獎，得獎作品即日起在臉書粉專展出。台東縣政府表示，歷年都會舉辦攝影比賽記錄與推廣台東境內自然與人文之美，今年主題扣合慢經濟、永續旅遊，聚焦於台東日常，邀請參賽者以相機、手機鏡頭捕捉專屬台東的精彩瞬間。其中，自然景觀類別有673件作品參賽、人文活動463件、口袋台東112件，共計1,248件傑出作參賽共襄盛舉。交觀處說明，自然景觀及人文活動類別，由曾獲MIFA莫斯科國際攝影賽、TIFA東京國際攝影大賽等金獎肯定的攝影師曾進發老師，以及台東縣攝影學會榮譽理事長陳修元老師、台東縣攝影學會理事王文慶老師組成專業評審團，選出前3名、優選7件及佳作20件作品；口袋台東則邀請民眾分享台東的生活體驗，限定以手機拍攝，展現出在地、生活化的台東風情，並邀請全民擔任評審團，以網路投票選擇民眾心目中的台東日常代表作品，共選出前3名、優選2件、佳作5件作品。自然景觀類別由作品「海天一線南迴線」脫穎而出，創作者彭淑惠表示，從觀景台眺望太平洋，當火車經過鐵軌時，與山海交織的景色真的很美！人文活動類別第一名作品「飛魚」創作者黃奎諭則分享，他透過鏡頭記錄下部落耆老燻烤飛魚的過程，希望用影像留下達悟族的神聖精神；口袋台東類別第一名「蘭天下的拼板舟」創作者以在東清灣看到的拼板舟為題材，船身的每一塊板子都透過工藝技術展現達悟族文化底蘊，每一個圖騰都值得細細品味。交觀處長余明勳指出，得獎作品將於交觀處臉書粉專「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」展出，歡迎全世界的朋友們藉由攝影作品欣賞台東不同的面貌，也歡迎大家持續鎖定粉專，關注台東縣的各種精彩活動。圖一：人文活動第一名 – 飛魚。圖二：自然景觀第一名 – 蘭天下的拼板舟。圖三：口袋臺東第一名 – 海天一線南迴線。【更多新聞】 漢字學堂親子共學玩字認字 彰美獅子會開啟孩子心靈視野 打造地方品牌專家 袁世文松菸開講 深秋台北小旅行：赤峰街感受懷舊氣氛穿越時空之旅