美参院共和党人提案 禁止所有中共党员取得赴美旅游签证

参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥（Sen. Marco Rubio, R-FL）与多位共和党人推出最新法案，计划将禁止发放旅游签证给所有9300万中国共产党员。不过，本届国会议期仅剩不到两个月的时间，预计法案获得通过的可能性不大。 鲁比奥参议员办公室11月18日在一份书面声明中表示，这项法案的目的为降低中国公民加入共产党的意愿，并进一步限制中国在美国的间谍和宣传活动。中国共产党员目前有资格申请取得赴美旅游和执行非官方公务的10年多次入境观光签证（B-1, B-2 visas）。 议员声明提到，中国公民仍具备资格申请其它签证类别，包括外交签证、学生签证、体育及艺术人士、交换访客、公司内部调动、医生和投资签证等。 “在中国共产党寻求成为全世界唯一强国的计划中寻求削弱和破坏美国。 每个党员都肩负着实现这个目标的使命。 允许中共党员在我国度假、购物或经商是不符常理的，”声明说。 除了鲁比奥之外，共和党联邦参议员凯文·克拉默（Sen. Kevin Cramer, R-ND）、里克·斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）以及汤米·图博维尔（Sen. Tommy Tuberville,