美国制裁下向韩国讨救兵？分析：习近平对韩示好换不来芯片合作

中国国家主席习近平最近在与韩国总统尹锡悦会晤期间，表示希望深化中韩两国在高技术领域的合作。分析认为，在美国对华芯片出口禁令和美台日韩“芯片四方联盟”的堵截下，中国试图继续以经济利益拉拢韩国。但北京此前因萨德部署对韩国的经济胁迫，让首尔心有余悸。 韩国“安美经中”路线动摇 习近平星期二（11月15日）在二十国（G20）峰会期间呼吁中韩两国“深化高技术制造、大数据、绿色经济等领域合作”、“反对将经济合作政治化、泛安全化”。分析认为，这是在美国的芯片技术制裁下，中国愈发有求于人的写照。 华盛顿智库史汀生中心（Stimson Center）高级研究员、东亚项目共同主任、中国项目主任孙韵对美国之音说：“鉴于美国推行的脱钩，习近平正在积极寻求高科技产品的替代来源。你可以从他与德国和韩国的接触中看到这一点。” 她说：“这意味着中国正在积极与美国争夺世界其他地区。” 在安全事务上与美国合作、在经济上仰赖中国市场，是韩国多年在美中竞争夹缝中游走时的折衷路线。但在韩国国内的反华声浪下、特别是自尹锡悦上台后，中国市场的吸引力可能逐渐下降。 中国是韩国第一大贸易伙伴，半导体芯片产品在韩国对华出口中扮演越来越重要的角色。对中国（含香港）出口占韩国外贸的30%。韩国工商会（KCCI）今年8月发布的统计显示，2021年，半导体产品出口占韩国对华整体出口总额的39.7%，是韩国对华出口的第三大类。据香港《南华早报》报道，2020年，韩国43.2%的半导体产品出口到了中国大陆，18.3%则销往香港。 中国是韩国芯片的最主要消费国，而美国是韩国芯片公司的技术和设备来源国。这让韩国科技业和政府决策者处于两难。 为保障半导体供应链安全、协调各方在芯片行业的政策与补贴、促进合作研发，美国正召集台湾、韩国、日本组成“芯片四方联盟”（Chip 4 Alliance）。这一组合被认为是对中国形成围堵，强化美国对中国的先进技术出口禁令。 智库太平洋论坛（Pacific Forum）前任研究员、亚太问题独立学者丹尼尔·米彻姆 （Daniel Mitchum）对美国之音说：“这将韩国置于一个非常困难的处境。就（芯片四方联盟）所有参与方来看——日本、台湾和韩国——考虑到中国市场对他们的价值，可以说，韩国的选择最为困难。韩国从中国市场赚取的数十亿美元可能会流失，这将对韩国经济产生毁灭性影响。但与此同时，韩国也不能错过芯片联盟在供应链方面为他们提供的好处，以及美国、日本和台湾可以为韩国产业带来的优势。” 韩国亚洲大学政治学教授李旺维（Lee Wang Hwi）在韩国中央日报英文版写道，虽然中国表示反对，韩国高度依赖美国的芯片技术和设备，无法拒绝美国的芯片联盟倡议。 韩国商界对芯片四方联盟也持分化态度。据《纽约时报》报道，根据韩国工商会8月17日公布的对韩国300家出口商所作的调查，53%的受访者说，韩国应当加入美国主导的芯片联盟，41%认为韩国应暂缓加入，5%的受访者反对韩国加入。