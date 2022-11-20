獨家直擊卡塔爾世盃「方艙」球迷村 房間一晚1600蚊 中心廣場設電視軟沙發睇波

卡塔爾世界盃香港時間周一凌晨揭幕，本報記者將直擊多場精采賽事，更入住被港人戲稱為「方艙」的貨櫃球迷村。現場所見設施談不上令人滿意，但大會盡力於貨櫃之間加插世盃元素，加上當地酒店和郵輪住宿索取天價，「方艙」可謂平民唯一選擇。 特約記者 王嘉豪多哈直擊 Sponsored by Germagic™ 貨櫃球迷村鋪滿綠色地氈和掛滿國旗，營造世盃氣氛。王嘉豪攝 貨櫃球迷村的睡牀。王嘉豪攝 廁所設計簡陋，但尚算整潔。王嘉豪攝 廁所設計簡陋，但尚算整潔。王嘉豪攝 房內設有冰箱及電熱水壼。王嘉豪攝 不止港人，世盃的球迷住宿問題舉世關注，連荷蘭主帥雲加爾早前也忍不住炮轟，其親友為此遇上難題。本網記者於香港時間周五晚上經伊斯坦堡轉機，聯合大批歐洲球迷浩浩蕩蕩於周六抵達多哈後，隨即趕赴距離機場僅15分鐘地鐵車程的Free Zone球迷村，一睹收費740里亞爾（約港幣1600元）一晚的「方艙」房間廬山真面目！ 蒙古球迷Uuganbayar Batsukh（右）親赴多哈支持愛隊英格蘭。王嘉豪攝 墨西哥球迷Louis（右）預計在卡塔爾逗留二十天。王嘉豪攝 部分設施仍在趕工。王嘉豪攝 村內中心廣場設有大電視和大量軟沙發供人舒服地欣賞球賽。王嘉豪攝 球迷村場地視野遼闊，露天場地有長櫈可供休息。王嘉豪攝 據世盃官網資料，以分組賽階段連續住宿一周為例，無論位處多哈市中心的酒店房，或是由卡塔爾政府邀請助拳的郵輪房，收費均動輒索價4千至逾1萬港元，甚至更多，至於市中心外的公寓則收費3000港元起。除了住宿昂貴，日常消費亦相當不菲，蒙古球迷Uuganbayar