都開幕了沒完工？世足1晚7千房惹議

▲世足賽今天開幕，入住主辦國設置的「球迷村」卻崩潰直喊這裡根本圖文不符，還要價一晚近7千元，讓全網怒轟根本詐騙。（圖／翻攝自＠mrsanderzisin 推特） [廣告] 請繼續往下閱讀 2022卡達世界盃足球賽今（20）舉辦開幕式，吸引全世界球迷前往朝聖瘋世足。沒想到昨（19）日有球迷入住當地設置的「球迷村」時，崩潰直呼這裡根本「圖文不符」，說好的有電影院、網球場等休閒設施，放眼望去卻光禿禿一片，曝光影片中更可看到「球迷村」更還是工地的樣子，畫面曝光全網怒轟根本詐騙。 根據《澳洲新聞網》報導，一名網友在前往阿瑪德．賓．阿里體育場附近的球迷村入住時，崩潰拍下裡面的陳設與設施。報導中提到該房價一晚要價約185英鎊（約6846台幣），卻只是一排排貨櫃屋組成，除房內單調簡陋外，村內還都是成堆的瓦礫、廢棄的挖土機、電纜和大堆管線垃圾，外頭鋪的假草皮甚至還能被輕易掀起來，讓原PO哭笑不得直問：「這樣要180磅？」 另外根據《衛報》報導，據稱球迷村附近還有附網友場、電影院等休閒設施，卻不見入口附近有任何標示；還有人向《泰晤士報》透露，當地是他去過最不舒服的地方，「住起來簡直是場惡夢。」報導中也提到，隔天就要開幕了，球迷村甚至尚未完工，實在令人傻眼。 ▲報導中提到該房價一晚要價約185英鎊（約6846台幣），卻只是一排排貨櫃屋組成，除房內單調簡陋外，村內還都是成堆的瓦礫、廢棄的挖土機、電纜和大堆管線垃圾，讓原PO哭笑不得直問：「這樣要180磅？」（圖／翻攝自＠mrsanderzisin 推特） ▲還有人向《泰晤士報》透露，當地是他去過最不舒服的地方，「住起來簡直是場惡夢。」報導中也提到，隔天就要開幕了，球迷村甚至尚未完工，實在令人傻眼。（圖／翻攝自＠mrsanderzisin 推特） 反觀台灣就有不少飯店業者推出住房專案供球迷好好玩樂、休息，萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge自12/3至12/18推出「豪瘋世足狂歡夜」，配合歡夜」，配合世足賽程表之16強賽至冠軍賽事期間，特別延長營業時段最晚至凌晨2時，現場架起120吋超大螢幕轉播直擊精彩賽事。活動期間預測當日贏球隊伍，猜贏者即有機會獲得「海尼根星銀啤酒」6瓶！ 高雄英迪格酒店11/29起推出12天「高空足球啪啪啪」，3大主題玩好玩滿，預測世足冠軍隊伍還有機會獲得英迪格價值17352元的豪華房住宿券！還有專案可以入住豪華房帶獨立浴缸一晚，隔天起床繼續嗨；台北喜來登大廳酒吧自11/21起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐，每位1,000元起，餐點包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及兩杯啤酒任選，現場亦有以大型螢幕投影時況轉播精彩賽事，全場一同感受足球的熱血精神。 ▲高雄英迪格酒店這次超狂！在高空酒吧中一次開趴整整12天「高空足球趴趴趴」，還分三大主題就是要陪伴全台球迷嗨到最後一刻。（圖／高雄英迪格提供） ▲迎接四年一次全球矚目的FIFA世足賽開打，台北喜來登大廳酒吧自11月21日起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐！（圖／台北喜來登大飯店提供）