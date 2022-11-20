國境開放 雲嘉南濱海觀光圈齊心推展觀光事業

【民眾網黃楸玲／台北報導】 [廣告] 請繼續往下閱讀 因應國境開放政策，交通部為了解推動雲嘉南濱海觀光圈計畫執行情形，交通部王國材部長於11月19日率觀光局周副局長廷彰及相關單位主管，於七股遊客中心參與雲嘉南濱海觀光圈座談會，與觀光圈產業業者代表面對面交流，聽取意見，並提出因應對策。 王國材在觀光圈座談會中表示，目前有17個觀光圈，雲嘉南濱海觀光圈自109年9月成立是較早成立的觀光圈，在旅行社業者媒合、觀光圈產業交流、鹽工便當研發及鹹良好物等品牌形塑已初具項成果，並肯定產業自發成立「台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會」，健全業者間之聯繫管道，凝聚向心力，並與公部門共力推展觀光事業。 雲嘉南管理處111年著重跨域共享、精準行銷及品牌形塑等政策面向，以輔導產業築底、品質實力為核心，其中餐飲業因疫情期間無法內用，研發鹽工便當適時協助業者度過難關，參與業者由5家成長至10家。 因應國境開放，國際旅客入境需求，穆斯林友善旅遊場域認證由15處成長至20處，鹹良好物由21項增至37項，並厚植觀光圈業者實力，進行場域優化工作10家、辦理大師系列講座3場、提升商家Google map定位能見度、完善業者Google商家資訊78處，在觀光圈計畫的推動上十分務實且接地氣。 王國材表示雲嘉南地區有全台最大的農漁生產基地、賞鳥環境及宗教文化等多元資源，適合發展慢活旅遊，目前已經有白色雲嘉南、鹹味浪潮及鹽工便當等品牌，未來可朝推動賞鳥、自行車旅遊環境優化、數位行銷、特色旅遊活動發展，行銷白色雲嘉南、讓世界一起來。 雲嘉南濱海觀光圈齊心，產業座談會全力拚觀光（圖：交通部觀光局） 更多新聞報導： 蘇澳服務區歡慶獲獎 金擘雙喜蘇澳送送送 LIGHTHOME 以光為家—燈塔人的故事