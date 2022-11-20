【星野也有平價旅館2】帶自行車入住BEB5土浦 輕鬆體驗「輪泊」生活

BEB系列是星野集團繼「虹夕諾雅」、「界」、「RISONARE」、「OMO」之後發展的第五個品牌，主打輕鬆有趣的住宿體驗，光看照片就讓人覺得超級好玩的「BEB5土浦」，是星野在日本開設的第二家BEB，同時也是星野的第一間單車主題旅館，無論是自行車菜鳥還是老手，都能在這裡獲得滿意的旅遊體驗。 2020年10月22日在茨城縣土浦市開幕的「星野Resort BEB5土浦」，位在當地大型購物中心「PLAYatre土浦」中，由東京車站前來僅需49分鐘車程，裡頭匯集許多與自行車有關的店鋪，號稱是日本最大的單車度假中心。 [廣告] 請繼續往下閱讀 旅館入口就在土浦車站檢票口旁邊的「BEB5土浦」，以「令人著迷的輪泊」為通關密語，「輪泊」的意思是你可以帶著二輪愛車直接入住客房，甚至還設計了許多與自行車相關的體驗活動，絕對能滿足單車迷的各種需求。 即使你不是資深車友，或由海外遠道而來，也能在這裡輕易租借E-Bike，參加飯店設計的各種單車行程，其中最受歡迎的是霞浦日出體驗。凌晨起床，拿出手機或平板，跟著飯店精心設計的熱身運動影片，將全身熱開之後，就可以騎上單車往霞浦出發看日出。 看完日出回到旅館，可以在24小時開放的公共區域「TAMARIBA」與車友交流心得，當然也可以到附設的Café喝杯啤酒或葡萄酒放鬆一下。這裡還放了一台自行車奶昔機「FENDER BLENDER」，只要上去奮力踩踏，就可以喝到一杯讓人精神大振的環保奶昔，現場氣氛也會因為你的表演而熱絡起來。 在Café還可以吃到「整顆哈密瓜冰淇淋聖代」，很少人知道，茨城県是日本生產哈密瓜數量最多的縣分，這款哈密瓜聖代由茨城食文化研究會代表井坂紀元設計，曾經創下一天賣出600份的紀錄，只有在BEBS土浦和當地的少數幾家店吃得到這款夢幻逸品，如果有機會造訪，千萬不能錯過。 既然以自行車為主題，旅館內的走道都較一般寬敞，方便隨意移動單車。館內特別設置「單車空間」，提供各種修車工具、洗車產品，甚至還備有車鞋乾燥機，方便車友們整理車輛。如果你一刻也不想離開你的愛車，那就訂一間「單車客房」，不但可以直接把單車騎進房間裡，還能把車子掛在牆上慢慢欣賞。 既然是來放鬆度假，除了悠閒騎車之外，其他什麼也不用煩心，在公用區域「TAMARIBA」享受與車友們情報交流的愉快夜晚後，不必早早起床，稍微睡晚一點，11點再Check Out，然後到旁邊的「PLAYatre土浦」商場美食中挑選自己想吃的早餐，飽餐一頓再上路回家。 跟BEBS輕井澤一樣，這裡也有針對29歲以下青年族群的住宿專案，全年提供13,200日圓（約NT$2,942）的超優惠房價，如果三人入住，每人只需負擔4,400日圓（約NT$981），不過客房數量有限，必須提早預訂。 記得疫情前台灣曾經一度風靡到日本進行單車旅行，現在疫情終於露出曙光，說不定假以時日，又會再掀起跨海單車旅行的熱潮，到時可別忘了去BEBS土浦住一晚，體驗專屬單車愛好者的貼心服務。 星野Resort BEB5土浦 地址：日本茨城県土浦市有明町1-30（PLAYatre土浦3樓） 電話：＋81-570-073-022、（海外預約）＋81-3786-1144 房價：雙人房，2人入住，6,600日圓起／人（約NT$1,471），不含早餐。