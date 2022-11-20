【星野也有平價旅館1】居酒屋以上、旅行未滿？BEB5輕井澤的自由風格 抓住愛宅家的年輕靈魂

很多人對星野集團仍停留在奢華印象，殊不知這間連鎖飯店集團早在疫情前就開始閃電成長，目前已發展為5大品牌，其中最讓人感到好奇的BEB系列，主打「居酒屋以上、旅行未滿，適合跟朋友們一起入住的旅館」，目前已在日本開了3間BEB5，分布在年輕人偏愛的旅行目的地—輕井澤、土浦、沖繩，除了強打溫泉、單車和海洋等主題，裡頭還有24小時營業的café、適合開趴的空間，以及晚起也OK的彈性Check out時間，就是要吸引宅家青年多多出門旅行。 不知道是否察覺到年輕人越來越懶得出門的社會現象，星野集團旗下的BEB系列啟始初衷便直指宅男宅女的痛點，從心理感受到價格定位，都像在釋放一個個勾子，目的是希望吸引青年族群多多出門旅行，用大好年華看看這個世界有多美。 根據星野在2018年12月做的調查顯示，日本年輕人下班下課後最愛與朋友聚會小酌，但一說到要去旅行就興趣缺缺，除了懶得出門，重點是誰都不想做旅行計畫，再加上疫情搗亂，這幾年青年旅行的人數可謂直線下降。 於是BEB將旅館定義為「居酒屋以上、旅行未滿」，把旅行這件事變得更輕鬆，來到BEB，基本上不用舟車勞頓，周圍有豐富的觀光資源，旅館內的自由度超高，讓旅行可以跟上居酒屋一樣，說走就走，毫無壓力。 [廣告] 請繼續往下閱讀 BEB系列的第一間作品「星野Resort BEB5輕井澤」開在星野集團起家的長野縣星野度假村的一角，請來北海道出身、千葉工業大學工業設計學科畢業的建築師佐佐木達郎操刀，今年43歲的佐佐木建築師曾參與輕井澤虹夕諾雅、東京虹夕諾雅的設計，獨立開業後也主掌東京大塚OMO5的設計，非常理解星野集團試圖拋開以往印象，貼近年輕族群的企圖。 佐佐木建築師將BEB5輕井澤規劃為東西兩棟建築，聯結兩棟建物的便是鋪上舒適木板的露天空間，旅客走進這裡便能被自然綠意環繞，呼吸輕井澤特有的澄淨空氣，感受微風吹拂、陽光映在身上的舒適感。 BEB將這個公共空間命名為「TAMARIBA」，24小時開放，不管什麼時間，都可以在這裡找到人、吃到東西，這裡有點像學生食堂，也像是一個小公園，聽音樂、喝酒、吃零食、打牌、玩桌遊、看書，總之想做什麼，一切隨意，自由度超高。 拋開日本旅館諸多限制的「TAMARIBA」，設有放音樂的DJ台，歡迎大家點歌；附設的Café除了賣輕食、甜點還有賣酒，除了常見的啤酒，這裡的紅、白酒也賣得超便宜，每公克只要4日圓（約NT$0.9），裝滿一個紅酒杯也只要500日圓（約NT$112），而且是自助式服務，大可先買一口試喝，喜歡的話再買第二杯、第三杯，完全不用顧慮店員的眼光。 公共空間都如此有趣，客房當然也別具一格，空間雖然不大，但設計上充分利用每個角落，被稱為「櫓屋」的YAGURA ROOM，利用夾層空間往上發展，採用穿透式的上下舖設計，下舖設置可以把雙腳完全伸直的大沙發，無論想玩遊戲、打牌或徹夜聊天喝酒都有充足空間，累了就到上頭的臥舖瞇一下，浴室跟廁所分開，一群朋友使用起來更便利。 BEB5輕井澤的招牌早餐是「戴上羽毛的法國吐司」，甜美的法國吐司沾附略帶鹹味的脆片起司，就像黏上翅膀一樣，吃了便元氣滿滿可以開啟新的一天。雖然早餐的表定供應時間是早上7點到10點，但如果你睡晚了，只要跟Café的人說一聲，他們還是會樂意為你出餐，Check Out時間也不像一般日本旅館嚴格限制在早上10點，彈性延後一點也是可以。 位在輕井澤星野園區的BEB5還有一個最大特色，就是可以跟輕井澤虹夕諾雅共享資源，想要泡湯的話，可以用半價的600日圓（約NT$134）去泡園區內的「星野溫泉蜻蜓之湯」；每年3月到11月底的傍晚，可以參加白頰鼯鼠的生態導覽之旅；午、晚餐也不必遠求，可在園區中的7間餐廳中任選一間打打牙祭，義大利菜、和食、中菜、辛香料理等應有盡有。當然，步行可及的距離中，就有各種輕井澤的時尚小店可逛，根本不需制訂嚴密的旅行計畫，便能放鬆大玩一場。 BEB5輕井澤在房價上也特別優惠年輕族群，只要入住房客全員都在29歲以下，就可以用每間房16,500日圓（約NT$3,680）的含稅價入住，如果湊足3人一房，大約每人分擔5,500日圓（約NT$1,227）即可，而且沒有旺季和週末價，可說十分划算，就是要鼓勵年輕人出門旅行。 星野Resort BEB5輕井澤