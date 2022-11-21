汪小菲撂話「明天來台」…網洗板：能來嗎？ 兩岸入境新規給答案

▲汪小菲說明天就要來台灣。（圖／翻攝自汪小菲微博） 記者鄭思楠／綜合報導 汪小菲21日被週刊爆料未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，從3月開始就不再支付每月數10萬元的生活相關費用，至今已欠下逾500萬元，他為此暴怒反擊，連續發文指控女方，並放話明（22日）將飛到台北與徐家「見面說」。新聞曝光後，網友好奇問，「汪小菲真的能來台嗎？」對此，兩岸目前最新的出入境規定也被翻出。 台灣方面，國內自10月13日起開放入出境團體旅遊，廢除禁團令，但中港澳團客仍不能來台，我方也不可組團前往對岸旅遊。內政部移民署此前指出，大陸人士來台得分為「持有效居留證者」、「持有效入出境許可證者」。那麼，曾經是台灣女婿的汪小菲若持有效居留證者，不分事由均可入國；若是持有效入出境許可證者，則可以探親等事由等申請來台。 根據內政部移民署最新規定，大陸人士來台，若持有效居留證者，不分事由均可入國；另外持有效入出境許可證者，以下七種方式也可申請入台： 1、國人及持居留證者之陸籍配偶及未成年子女。 2、短期探親及奔(含運回遺骸骨灰)。 3、司法人道探視、探視重病(傷)親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承。 4、商務履約、跨國企業內部調動人員。 5、航空、航運公司駐人員；航空器、船舶之機組員、員、技術人員。 6、大專校院之學位生及研修生。 7、國際醫療(含陪同)人員。 此外，據陸委會官網的「答客問集」顯示，有民眾詢問「我目前是長期居留階段，正與丈夫協議離婚，但是我老公堅持要孩子的監護權，如果我沒得到監護權，離婚後是否就要離開台灣？也失去小孩的探視權？是否也無法繼續在台灣工作？」 對此，陸委會回覆，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第26條第2項第1款第3目規定，中國大陸配偶在台長期居留期間離婚，對在台設有戶籍之未成年親生子女，有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往，即可在台繼續居留及工作。 至於中國大陸方面，根據大陸公安機關出入境管理部門7月公佈政策指出，對於中國大陸公民常態化疫情防控下出境從事防疫抗疫、工程建設、運輸生產生活物資、商務、工作、生產、科研、留學、考試、學術交流、就醫、探親及照護老人孕產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚等事項，或處理緊急突發情況，以及因其他事由確需出入境的，均及時受理審批出入境證件。對情況特殊特別緊急的，還提供辦事辦證「綠色通道」便利。 公安機關出入境管理部門也提醒，要充分考慮國際旅行風險，「非緊急非必要不出境」；確需申領出入境證件緊急出境人員，可到公安出入境窗口辦理相關手續。