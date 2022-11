「East of Taiwan花東成果展」圓滿落幕 13觀光圈品牌閃耀松菸

【記者 朱達志/台東 報導】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下稱東管處)與花東縱谷國家風景區管理處(以下稱縱管處),於11/18(五)-11/20(日)假松菸文創廣場共同辦理的East of Taiwan花東觀光圈成果展圓滿落幕,三天總計吸引超過3000名民眾蒞臨參加。這次的成果展展現了東部海岸八大觀光區域品牌及花東縱谷五大主題遊程,參與的業者囊括花東食、宿、遊、購、行各個面向,各式好吃好玩的攤位包括冰淇淋、原味烤肉、手沖高山咖啡、稻米釀酒、果醬特調、刺蔥烘焙等;及療癒身心的精油香氛、足療、手作體驗,還有電輔車遊程、旅行社套裝行程,以及各種花東旅遊資訊的提供,讓民眾在成果展中可以買好、吃好、玩好,也為之後實地花東旅遊做好準備。此外,三天不間斷的舞台表演、影片播放、直播推廣、好物推介,台上台下互動熱烈,參與的民眾並以實際的行動來支持、回饋花東的熱情,現場買氣熱絡,商品幾乎銷售一空。而現場消費滿額抽獎活動最受囑目的大獎「東部三天兩夜雙人遊機加酒套裝行程」,也在活動最後於現場順利抽出6位幸運得主,得獎名單並將於111年11月23日公布在「2022花東觀光圈成果展活動網站」https://www.easttaiwan.net/achievement/East of Taiwan花東觀光圈成果展是東部海岸與花東縱谷二個管理處,首次將花東業者跨轄管整合,除讓一般民眾認識花東優質的觀光業者及產品,也讓海岸線及縱谷線二區觀光圈業者彼此認識、交流、學習,激盪後續合作、應援,一起推廣花東觀光旅遊的機會,業者們對於此次的成果推廣都非常肯定,也期待透過East of taiwan 觀光圈平台,有更多互相合作、產品串聯及包裝的機會。因此東管處與縱管處將會以此模式為根基,持續媒合花東觀光圈整合及遊程商品的行銷推廣,同時兩處合作的「花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站」也將於12月底上線,網站平台將整合花東觀光圈業者資訊及相關觀光資源、主題活動以及交通、氣象和其他遊憩資訊,以導航、導遊、導覽、導購之觀光四導概念,提供國內外遊客最友善及適地化的旅遊服務。圖一:舞台區台上台下一起嗨。圖二:東海岸觀光圈業者推廣。圖三:花東商品一開展即吸引人群駐足。圖四:服務台聚集消費滿額換好禮的民眾。圖五:舞台區精彩樂舞演出。圖六:DIY體驗-部落小米釀特調。(記者:朱達志翻攝)【更多新聞】 好米收冬祭最終場!星光閃閃共下齊聚鐵花新聚落 臺鐵場域完工交付 苗栗火車頭園區新興觀光亮點 2022臺灣國際衝浪公開賽 澳洲與日本選手封王摘后