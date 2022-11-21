前香港記者羨慕台灣定期辦民主選舉 籲珍惜投票權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者石秀娟台北21日電）九合一選舉即將在26日舉行，在台灣，每兩年有一次全國性選舉，對民眾來說是家常便飯。但兩位在台灣的前香港記者說，面對中國威脅，能投票應當珍惜，「真的希望你們繼續投下去」。 台灣選舉過去總吸引許多港媒採訪，很多香港人也來觀選。兩名前香港媒體工作者近期告訴中央社，今年不再有這個現象。 他們說，北京2020年7月在香港實施國家安全法後，港媒已很少報導台灣的政治，而香港的公民社會瓦解，很多民主派人士在坐牢，港人也不會高調組團到台灣觀選，再加上台灣邊境未全面開放，要到台灣也不太容易。 近期移居台灣的前香港記者阿傑（化名）說，他很好奇這次選舉的投票率多高，未來台灣的路會怎麼走。他指出，香港這幾年的經歷說明，中國可以使出很強硬的手段，中共20大後的領導階層都是強硬派，「對台灣當然不會很溫柔」。 阿傑說，台灣選民不太討論兩岸情勢，「感覺大家好像不在乎」。 目前也在台灣的前香港記者黃小姐（化名）有類似看法。她說，中共2021年大幅修改香港選舉制度，落實對香港全面管制，在這之前，民主派47人在初選串連、宣示監督政府，隔年被以顛覆國家政權罪的罪名大規模逮捕。 阿傑和黃小姐考量工作和本身安全，不希望真名出現在媒體報導中。 黃小姐說，台灣和香港同樣面對中國威脅，中國威脅應是這次選舉中很重要的議題，但她沒看到候選人就如何保護台灣、如何因應中國威脅等問題表態，許多選舉議題都圍繞在候選人的私德，「我覺得有點奇怪」。 她說，如果她還在港媒，一定設法問六都、金門、馬祖前線的縣市長候選人，以及有意在2024年選總統的政治人物，讓他們就中國威脅的議題表態，「現在很多事件的走向都在暗示（中國）隨時會打（台灣）」。 香港在1997年回歸中國，中國當年頒布香港基本法，承諾讓香港特首、立法會實行普選，但沒有給時間表。面對香港的民主化浪潮，中國國家主席習近平2013年主政後不斷加強對香港的控制。如今，立法會選舉只有親政府的建制派參選，特首選舉只有一名候選人，港人已實質失去政改的權利。 阿傑說，香港關心政治的人「很愛到台灣觀選」，高中時學校到台灣旅行，看2008年的總統選舉，大學時老師也帶學生到台灣觀選，當時他感受到台灣選民很投入，今年比較沒看到這種熱情，「不知是不是因為大家投票投多了」。 黃小姐指出，台灣的選舉一直是華人世界的大事，港人很喜歡看台灣的選舉新聞。因為香港近年情勢，以及國民黨候選人韓國瑜親中的立場，港人對台灣2020年的總統選舉更是非常關心，當年到台灣觀選的港人可說是「海量」，「我們都說，幾乎每個香港人當時都會有朋友在台灣觀選」。 她說，今年至今沒有聽說有港媒要到台灣採訪選舉，主要是因國安法實施後，港媒報導的台灣新聞，幾乎都剩下觀光旅遊，或者與疫情相關的消息，已不再報導政治新聞，也沒有什麼九合一選舉的新聞。 儘管香港媒體很少看到台灣選舉新聞，黃小姐說，港人仍很關心台灣選舉，很多朋友問她「台灣選舉氣氛如何」；此外，剛好出差到台灣的朋友還特別延後回港，因為他羨慕台灣人的民主，想感受台灣的選舉氣氛。 她說，如果台灣對香港開放自由行，相信很多港人會來台觀選，港人很希望台灣人不要放棄手中的一票，「香港因為以前沒有好好珍惜手中的一票，才變成這樣，今日香港、明日台灣，我們不想要台灣變成香港」。 阿傑指出，以前香港的投票率一直很低，約只有40％，直到2019年立法會選舉才提高到71％，但沒幾年後，選舉制度也改了，很多人也就不再投票，因為投票也沒有意義，看到台灣可以投票，「真的希望你們繼續投下去」。 阿傑說，香港推動爭取普選運動時，常向民眾說：「要把這次投票當作你人生最後一次投票看待」，因為這次放棄權利，不見得下次還有機會投票。「以前我們覺得（警方）用催淚彈、開槍離我們很遠。以前我們覺得選舉一定會存在，很多你覺得一定會的事情，某一天都可能會消失」。（編輯：陳家瑜）1111121