泰國旅行疑遭蠍子咬傷！ 他左腿感染食肉菌「皮肉被吃光」

▲英國男子疑似遭蠍子咬傷後，左腿感染食肉菌導致皮肉被吃光。（圖／翻攝自 JustGiving） 記者張方瑀／綜合報導 英國一名男子獨自到泰國旅行數個月，卻疑似遭到蠍子咬傷，導致食肉菌感染，整條腿從膝蓋以下的「皮肉」幾乎消失，情況相當恐怖，需要截肢才有可能保住性命。 根據《每日郵報》報導，現年73歲的史蒂芬森（Alan Stephenson）獨自到泰國旅行，結果疑似遭到蠍子咬傷，因為原本就患有糖尿病，被咬傷後整條左腿開始發紅腫脹，最後膝蓋以下的肌肉和皮膚居然開始潰爛，根據當地醫生診斷，他感染了壞死性筋膜炎（Necrotizing fasciitis），又稱作食肉菌感染（Flesh-eating disease）。 他44歲的兒子克利斯汀（Kristian Stephenson）接到父親消息後，立刻搭機趕往泰國，但史蒂芬森所住的醫院地處偏遠，距離最大的城市要數英里，醫療資源與環境也非常差，「爸爸處於極度痛苦，且神智不清，想不起來自己的簽證文件到底放在哪。」 克利斯汀表示，他對眼前的情況感到非常絕望，「爸爸的腿真的看起來非常可怕，這裡醫療資源不夠，沒有人可以幫忙他翻身，所以他的褥瘡也很嚴重。」克利斯汀最終將父親轉移到更大的醫院，但醫療費用也十分驚人。 第二間醫院準備安排史蒂芬森進行截肢手術，才能立即挽救他的性命，但除了手術費之外，後續要返回英國也需要高達1.8萬英鎊（約台幣68萬元）的費用，目前克利斯汀正在募資網站尋求協助，希望能將父親平安帶回家。 ►更多熱門國際新聞 厄瓜多進球！球迷「數鈔票」酸爆挑釁 卡達人瞬間爆氣 病患走進醫院卻離奇消失 醫護一看名字驚呼：她昨天就死了！ 世足首戰就失控！數萬人湧飲酒區「擠到像梨泰院」 出動鎮暴警察 楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》