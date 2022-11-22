境外獎勵旅遊首發團抵台 日本建設公司拔頭籌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北22日電）交通部觀光局今天表示，疫後境外獎勵旅遊首發團由日本平岩建設株式會社拔得頭籌，從11日起將分4批陸續訪台，該公司的社長也在今天拜會觀光局。 台灣在10月13日開放邊境，也重啟境外獎勵旅遊，交通部觀光局今天發布新聞稿表示，日本市場獎勵旅遊首發團由讀賣旅行安排的「平岩建設株式會社」社員來台員工旅遊拔得頭籌。 觀光局指出，該公司員工旅遊過去均以日本國內為主，今年則特別安排來台員工旅遊，從11日起到12月2日分4班近百人來台。 觀光局表示，為歡迎疫後獎勵旅遊首發團，特別贈送台灣必買伴手禮鳳梨酥，讓甫抵台的社員感到驚喜又感動；據社員表示，參觀士林夜市、故宮等地，感受到台灣人熱情的活力，而聞名的小籠包、台灣料理、台灣啤酒，最受到歡迎，不負台灣美食天堂的美稱。 「平岩建設株式會社」社長平岩敏和，今天下午專程拜會交通部觀光局，觀光局準備大阿里山觀光圈特色伴手禮，邀請平岩敏和務必再度來台體驗森林小火車、品味茶園風光及鄒族原鄉人文。 平岩敏和也謝謝觀光局的熱情接待，對於公司首次的海外獎勵旅遊即安排台灣是最棒的選擇，以實際行動表達對疫後台灣安心安全的旅遊支持，對未來爭取日本各企業赴台旅遊具鼓勵及示範效益。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 交通部觀光局表示，除了爭取獎勵旅遊外，近期更有日本送客台灣前5大的阪急旅行社會長親自率同社內各地營業人員來台，參訪2023台灣燈會場地、鐵道博物館、台北流行音樂中心等新景點踩線，為明年台灣產品進行包裝考察。 觀光局說，也已與「JTB旅行社」合作，12月中旬將邀請20名日本各地負責修學旅行人員來台，親身體驗台灣安心、安全修學旅行接待環境，爭取修學旅行大型團體來台。（編輯：陳政偉）1111122