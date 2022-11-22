女神降臨美炸了！朴敏英為給他溫暖擁抱的ONE BOY現身台灣，直呼：「這次就決定掃貨ONE BOY衝鋒衣回韓國當伴手禮！」

才作品殺青就接到ONE BOY代言邀約，朴敏英不只在影片中大秀中文、還立即飛到台灣給粉絲們大驚喜！一出場穿著藝術淺彤粉色的ONE BOY「科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣」現身記者會，比著臉頰愛心甜到要融化人心，時髦的冬季造型更是讓粉絲直呼準備手刀來去Get女神同款了！ by 花漾543 怕冷的朴敏英連在家也離不開ONE BOY衝鋒衣 今天穿著ONE BOY「科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣」美美登場營業的朴敏英，與昨天機場時尚不同，搭配了皮革短裙與長靴露出修長纖細美腿，甜到讓人心空的同時又帶有些微帥氣時髦感，展現出冬季也能穿得溫暖又好看的最佳範本！ ONE BOY代言人朴敏英今日攜手品牌創辦人顏瑋廷，共同現身記者會現場，吸引眾多媒體、KOL與粉絲到場參與。 她更在記者會上透露，其實自己很怕冷，甚至冬天在家都會穿ONE BOY羽絨外套睡覺，整個晚上都既溫暖又保暖，朴敏英也分享自己的私服穿搭技巧：「女生只要穿短褲配上羽絨外套，就非常漂亮！像ONE BOY衝鋒衣這樣的服裝，不僅僅日常在城市生活中能夠混搭出時尚有型樣貌，更可以在露營或登山的戶外出遊時給予保暖機能，而且外觀設計在拍照起來又特別上相好看，完全GET到她最重視的溫暖、保暖又舒適三大要素，也讓她體驗過後欣然成為秋冬代言人！」 科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣 熱愛旅行的意義是「休息」！現在多了ONE BOY暖心陪伴更完美！ 剛拍攝完《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《月水金火木土》兩部作品的朴敏英，這次受到ONE BOY邀請來到台灣，她開心地表示：「我覺得跟ONE BOY很有緣分，最近才在注意羽絨外套，剛好品牌就來邀約，因為我在片場拍攝時，真心很需要這樣的外套，所以這次的合作可以說是緣分來了。」