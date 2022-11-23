獨／桶屍案酒店女「買水泥」證據找到了 警再追男性共犯

▲蔡女曾在台中市金錢豹酒店系的理K上班，涉水泥封屍嫌疑重大遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者白珈陽攝） 地方中心／台中報導 台中市神岡區一工廠10月26日驚傳命案，被害陳姓男子失蹤3年，被發現以水泥封屍塞入橘色工業用塑膠桶，檢警偵訊承租該廢棄廠房、曾在金錢豹酒店系列上班蔡姓女子，當庭改列被告請回，但專案小組發現死者與蔡女有債務糾紛，且經警方查扣蔡女手機進行數位鑑識後，初步發現命案現場用來封住屍體的水泥、工業塑膠桶、攪拌機具都是蔡女所購，涉嫌重大，法院因此裁定收押禁見。 ▲台中岡廠房傳塑膠桶驚見水泥封屍，警方封鎖現場展開調查。（圖／記者許權毅攝） 專案小組調查：失蹤3年多的陳男與酒店妹蔡女曾是男女朋友，警方當時根據這層交往關係緊急約談蔡女到案說明，但蔡女否認涉案；檢警至此改以鴨子划水方式，從查扣蔡女手機進行完整備份後，進行全面的手機數位鑑識。 ▲蔡女10月間應訊後，見媒體圍堵拔腿就跑。（圖／記者白珈陽攝） 檢警依法醫剝除死者水泥後推定死亡時間、以及命案現場廠區內查扣的水泥封屍器材，追溯數位鑑識資料調取區間；鎖定蔡女的數位支付及電子發票等數據，結果順利突破案情困境，掌握到關鍵蔡女購買水泥、工業塑料桶、水泥攪拌電鑽等特殊工具器材的關鍵購買憑證；22日檢警以殺人棄屍案件恐非一人所能獨力完成，擔心蔡女有串證逃亡之虞，順利向台中地方法院聲押獲准。 專案小組更指出，水泥原料包重達25-50公斤，加上搬運水泥、混拌泥沙、使用水泥攪拌電鑽都需要較大力量，依常理研判蔡女無法一人搬運封屍器材，認為命案仍有共犯在逃，將循線擴大清查蔡女人際網絡及交往對象，據信近期將約談涉案共犯到案說明。 【相關新聞】 ►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等 ► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課 ►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉