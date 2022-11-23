【11.23役情最前線】以色列情報局大爆：伊朗會趁亂襲擊世界盃 全球股市恐至2023年尾觸底 臨近年尾，大家都在想著怎樣度過這個年關，明年又會不會有轉機呢？所以最近不少分析都放眼明年的形勢發展，不過展望好像就不太樂觀啦。烏克蘭戰爭加上疫情，以及天然氣價格飆升，似乎明年仍然不能回復到正常的狀態。 根據法新社的報道，歐銀首席經濟學家賈沃西克表示，世界現時面臨的危機，即使是分散在10年出現，對各國政府和企業都是巨大的挑戰，更何況現在是同一時間發生，情況就更加棘手啦，他預計在未來還會有更多難關。不過，歐銀亦指出，俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐洲出現自從1940年代以來規模最大的難民潮，烏克蘭的難民湧入，可能會在2022年底之前，令歐盟增加大約0.5%的勞動力。 經濟方面，高盛集團的策略師奧本海默（Peter Oppenheimer）及貝爾（Sharon Bell）在昨日（22日）的分析師報告當中預測，熊市將會持續到2023年，預計標準普爾指數到明年年底時，大約會收4,000點，只比上星期五（18日）的收市價微升0.9%。高盛分析師說，剛剛過去的10月份，因為低於預期的通脹數據，令股市的確出現過反彈。當時道瓊斯工業平均指數飆升1,200點，標普500指數跳升5%，而美國10月份消費者物價指數（CPI）按年增長7.7%，但是高盛的策略師指，這種反彈並不是這個熊市當中第一次見，又預計近期的反彈是不可以持續的。奧本海默亦指，股市應該還未到底，預期不久之後，標普500指數會觸及年內新低。 摩根士丹利首席策略師威爾遜（Michael Wilson）同樣在昨日接受媒體採訪時說，目前市場正處於最後階段，又提醒最後階段往往是非常具有挑戰性的，不過他預計標普500指數將會在明年第一季度到底，2023年年底之前回升至3,900點的水平，與高盛策略師講的很相似，不過他展望在明年年底之後，熊市就會結束。由2019年到現在，一齊經歷了歷史性的動盪，真是不容易，大家在2023年仍然要繼續坐穩。 大陸富豪拋售樓房 上海樓價螺旋式下跌 講到大陸，根據《南華早報》在20日的報道，受到經濟大環境的影響，加上疫情，越來越多有錢業主都急著套現走人，上海住宅物業價格出現螺旋式下跌。根據當地房管局官方網站的數據，在10月底，大約有13萬5千4百間二手物業拋售，數量比2021年年底高出接近30%。 浦東新區房地產中介公司我愛我家的高級經理宋玉林說，越來越多有錢人希望出售物業，他們或是考慮移民，或是計劃將部分資產轉移到海外。48歲上海居民Eddy Zhou說，他的家人計劃移民到葡萄牙，他將會賣出價值超過1千萬人民幣的豪宅，又說樓價不斷跌，想儘快完成交易。他說，在未來幾年，將會有更多上海或者中國的中產階級離開中國。 在11月16日，中共國家統計局發布10月份70大中城市樓價指數，其中上海二手樓價格指數環比下跌了0.4%。不只是中產小市民，中國地產界女首富、原龍湖集團董事會主席吳亞軍之前也辭職了。消息傳出之後，台灣財信傳媒董事長謝金河在Facebook發文《中國大潤潮：房地產大亨紛紛跳船》，指現時大陸房地產大亨選擇出走的越來越多。謝金河說，除了吳亞軍，還有SOHO中國的潘石屹夫婦，中國首富榜上有名的碧桂園楊國強、楊惠妍父女，還有股票被停牌的世茂房地產許榮茂，中國有名的地產公司富力的李思廉，他們全部都走了。還未走的，例如中國恆大集團、恆大董事局主席許家印，萬達集團董事長王健林，不知道是不想走，還是走不了呢？ 拜習會前派秘密顧問團訪美 想用秘密管道解決經濟問題？ 世界紛亂，國內的經濟越來越嚴峻，不知道剛剛連任的中共國家主席習近平有甚麼對策呢？《華爾街日報》在21日爆出，原來習近平在與拜登總統會談之前，一早就已經派出秘密顧問團到美國，究竟去做甚麼呢？ 在拜習會之前的幾日，原來中方派了一個由高級政策顧問、企業高層組成的代表團去到美國紐約，與一個由保險業高級管理人員格林伯格（Maurice Greenberg）帶領的美國對口小組會面。這些華爾街的高層，在北京眼中一直有著很特殊的地位，而現年97歲的格林伯格，一直都是中共所謂的「老朋友」之一。原來在90年代，北京加入世貿組織時，他是當時在美國國會遊走的重量級人物。消息人士透露，習近平在二十大獲得第二次連任之後，就批准了這個由中共外交智庫組織的外交旅行，而美方代表團亦在會議之前通報了白宮的國家安全委員會及其它機構。報道說，習近平批准這個代表團，意味著有誠意防止雙方關係進一步惡化，並且釋出善意要與美國溝通，去鞏固與美國的外交關係。