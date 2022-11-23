中国防疫措施再度加剧对全球经济影响的担忧

中国政府周二(11月22日)表示，在过去三周内，中国发现了超过25万3千例新冠病例，而且每天的平均病例数还在上升，这给试图放松防疫措施以减少经济损失的官员带来了更多压力。 中国共产党本月早些时候承诺，将通过更加灵活的防疫措施来减少其“清零”政策造成的干扰。但最新的一波疫情让这再次变得困难起来，包括北京在内的主要城市封锁了人口稠密的地区，关闭商店和办公室，并命令工厂将员工与外界隔离。 这加剧了人们对中国低迷的商业活动可能会损害本已疲软的全球贸易的担忧。 官方媒体中新社援引中国国家疾病预防控制局的话说，过去一周平均每天有2万2千2百例病例，是前一周的两倍。 该局发言人胡翔在新闻发布会上说：“有的省份面临三年来最严峻复杂的局面。” 中国的感染人数低于美国和其他主要国家。但中共坚持“清零”政策，这意味着隔离每一个病例，而其他国家和地区的政府正在放松旅行限制和其他控制，并试图与病毒共存。 周二，中国政府报告了过去24小时内发现的2万8127例病例，其中2万5902例没有症状。其中近三分之一的病例位于广东省，那里是毗邻香港的出口导向型制造业中心。 全球股市周一下跌，因为对中国防疫措施的担忧进一步加剧了人们对美联储官员上周发表的评论的不安，美联储官员称可能不得不将基准利率上调至高于之前预期，以冷却飙升的通胀。周二美股涨跌互现。 美国知名的经纪和金融服务公司斯通克斯(StoneX)的分析师法瓦德·拉扎扎达 (Fawad Razaqzada)在一份报告中表示，投资者“担心需求下降，因为对出现更多与新冠疫情相关的封锁的担忧可能导致中国经济的流动性下降”。 中国是世界上最大的贸易国，也是亚洲邻国的最大市场。消费者或工厂需求疲软可能会对石油和其他原材料、计算机芯片和其他工业部件、食品和消费品的全球生产商造成不利影响，而中国港口活动受到限制则可能会扰乱全球贸易。 在截至9月的第二季度中，中国经济增长较去年同期增长3.9%，高于上半年2.2%的同期增幅，但经济活动已经开始回落。 10月零售支出较去年同期下降0.5%，低于9月2.5%的增幅，原因是各城市重新实施了防疫措施。进口则下降0.3%，表明消费者需求疲软，相比之下，9月的进口有过6.7%的增幅。 由于美联储和其他央行异常大幅加息以控制处于数十年高位的通胀，美国和欧洲的消费者需求也受到抑制，中国10月出口下降了0.7%。 商界人士和经济学家认为，目前的变化是朝解除防疫措施并与世界其他国家接轨迈出的一步。但他们表示，“清零”政策可能还会持续到明年下半年。 广州上周宣布计划为近25万人建造隔离设施。它说来自海珠区的9万5千3百人被转移到医院或隔离区。 石家庄的工厂被告知要在“闭环管理”下运营，“闭环管理”是指员工留在工作场所居住。这增加了食物和生活空间的成本。 根据北京大学研究人员和蚂蚁金服的一项调查，企业家对本季度持悲观态度。它表示，基于2万0180名企业主的回应的“信心指数”降至2021年初以来的最低水平。 经济学家和健康专家表示，中共需要为数百万老年人接种疫苗，然后才能解除将大多数外国游客拒之门外的防疫措施。