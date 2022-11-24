iPhone 14 Pro黑五萬元有找比雙11殺 Google Pixel 7、Switch新品只賣1折價

▲網購平台黑五促銷祭出iPhone 14系列手機下殺優惠。（圖／記者林敬旻攝） 記者洪菱鞠／台北報導 雙11檔期結束，緊接著迎來黑色星期五，不只賣場與超商陸續推出各項好康促銷，網購也有快閃限時優惠，11/25當天整點時段有眾多大牌夯品挑戰最低價，iPhone 14 Pro萬元有找、Redmi 2 Lite手錶1元瘋搶，折扣力道比雙11深，新品Google Pixel 7、Switch寶可夢朱/紫特別主機也狂降爆殺，還有平台滿額最高送15%樂透金。 迎接黑色星期五購物潮，東森購物網11/25全天全站最高回饋8%樂透金，累積滿1,000元回饋60樂透金、滿3,000元回饋200樂透金、滿15,000元回饋1,200樂透金，滿額最高送15%樂透金，保健加碼累積滿3,000元再送250樂透金；另祭出限時「黑五召集令」，每天限量1,000組於上午10:00準時開賣，會員取得資格後，可獲贈樂透金880枚，加碼送超值指定商品折價券，不過每個帳號限購3組。 ▲東森購物網在黑五購物節有爆品下殺，11/25全天全站最高回饋8%樂透金。（圖／翻攝自東森購物網） 蝦皮購物也搶搭黑五熱潮，11/25當日0點、1點、10點、12點、18點、20點、22點七大時段，百大品牌祭25折起，其中有多款Apple系列夯品下殺，果粉換機鎖定iPhone 14 Pro 256GB只要9,600元、iPhone 14 Pro Max 256GB特價10,600元，iPad