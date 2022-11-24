中国新冠感染数达到疫情开始以来最高水平

星期四的官方数据显示，尽管政府坚持采取零容忍的态度，包括严格的封锁和旅行限制，但中国的每日新冠病毒病例已攀升至大流行开始以来的最高水平。 与中国 14 亿的庞大人口和西方国家在疫情最严重时期的病例数相比，这个数字相对较小。 但在北京严格的疫情清零政策下，即使是小规模的疫情也可以关闭整个城市，并将感染患者的接触者置于严格的隔离区。 中国国家卫生健康委员会表示，中国星期三记录了 31,454 例国内病例，其中 27,517 例没有症状。 随着大流行三周年的临近，无情的清零行动已经引起了广大民众的疲劳和不满，引发了零星的抗议活动，并打击了世界第二大经济体的生产力。 星期三，位于中国中部的庞大 苹果手机代工厂富士康爆发了暴力抗议活动，视频显示数十名身穿防护服的人员挥舞警棍追逐员工。 最新的感染病例数字超过了 4 月中旬记录的 29,390 例感染，当时特大城市上海处于封锁状态，居民难以购买食物和获得医疗服务。 随着病例激增，包括北京、上海、广州和重庆在内的几个城市已经收紧了应对新冠病毒的限制性措施。 北京当局表示，北京现在要求那些试图进入购物中心、酒店和政府大楼等公共场所的人在