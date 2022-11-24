日劇《獨活女子的守則》吃大餐、包整架直升機 江口德子快樂享受單身

日劇《獨活女子的守則》由江口德子主演，她在劇中一個人吃大餐、住高級飯店、包整架直升機獨自旅行，單身女子的生活快樂到不可思議，療癒人心的內容甚至加碼了第二季，兩季20集目前已在friDay影音全部上架。 by Yves Huang – 2022/11/24 更新 圖／friDay影音提供 貫徹「獨活」，演自己最快活！friDay影音近期新增由個性派女星江口德子主演的《獨活女子的守則》，在日本播出後大獲好評甚至加碼第二季，江口德子透露自己在小學就立志要當演員，但19歲那年加入劇團演舞台劇竟是個意外！ 江口德子詮釋「獨活女子」 《獨活女子的守則》反映出並滿足許多日本新世代單身女性的個性與夢想，江口德子在劇中飾演出版社員工「五月女惠」，下班後不與同事互動，熱衷於「獨活」這件事，2021年播出首季大獲好評，今年春天加碼推出第二季，在加起來共20集的內容裡，她無論是一個人小酌、吃大餐、租高級禮車、住高級飯店、吃中華全餐、單獨搭直升機旅行、一人玩生存遊戲等等，看著她自言自語進行「獨活」的過程意外地讓觀眾覺得相當療癒。 意外成演員，拿到收入好吃驚 江口德子於小學時決定要當演員，立下志願後獨自朝著目標向前行，她日前上綜藝節目聊到，國中畢業後為了存錢到東京發展而到冰淇淋、蜂蜜蛋糕、服飾等店打工，19歲那年意外考進劇團，當時帶著身上僅有的日幣2萬圓出發，後來參加廣告甄選合格後，拿到一筆38萬圓的收入大吃一驚，笑說：「沒想到才幾個小時就能拿到這麼大一筆」。 《獨活女子的守則》除了主演的江口德子，柄本明、柄本佑、栗山千明、小關裕太等客串的演員陣容充滿驚喜，許多常出現在其他戲劇作品的熟面孔也一一現身，每集的最後也會介紹當集進行的活動相關情報，《獨活女子的守則》兩季共20集目前已在friDay影音全部上架。 關於《獨活女子的守則》 出版社員工五月女惠下班後，非常熱衷於進行「獨活」：獨自一個人進行的活動。跟其他上班族不同，她不把下班時間花在社交應酬上，而是獨自一人搭乘熱氣球、看夜景、逛遊樂園、住高級飯店、租豪華禮車，盡情做會讓自己開心的事！ 獲得廣大迴響的第一季播出一年後，堂堂邁入第二季。 五月女惠，40 歳，下班後從不參加同事聚會，因為她有自己的單身確幸生活！ 本季她將挑戰一人吃中華全餐、一人搭直升機旅行、一人玩生存遊戲……