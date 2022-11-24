看你緣投啦！網議：騎這台絕對會被多看幾眼

近期實境節目「花甲少年趣旅行」正當紅，在節目中表現亮眼的其一要角高捷，最近也接任宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt「不乖學派」幫主，發起「有種不乖」的全新駕值觀，準備引領肖年家走出叛逆之路，找到最緣投的操駕體驗。 [廣告] 請繼續往下閱讀 為瞄準新世代二輪的騎乘需求與個性化的潮度主張，電車市占第二的宏佳騰智慧電車，將品牌最暢銷旗艦車款Ai-1車系再進化，推出「有種不乖」全新駕值觀的Ai-1 Ultra Belt系列，承襲原先Ai-1車系的極致性能調校、改裝等級配備及獨具個性的銳利外型外，Ai-1 Ultra Belt系列再全新推出暗夜黑與星銅棕兩款質感車色，潮度滿點、更具個性；內裝設備則配有獨家調校的皮帶傳動與避震設定，提供消費者叛逆駕值觀的全新選擇。 目前已有許多消費者從一般油車跳到電車，不外乎就是因為電車的四大優點：「沒有熱度、沒有噪音、沒有油煙、沒有震動」，而全新Ai-1 Ultra Belt配備有Gates高張力碳纖維強化皮帶傳動，讓車主在行進途中更加安靜順暢，優化使用者的駕馭體驗；而且Ai-1 Ultra Belt的超強動力，從靜止加速到時速50公里只需要3.9秒，速度感十足外，在安全配備上也是配好配滿，Class D汽車等級LED大燈、BOSCH 10.1 ABS煞車系統配上無段可調氮氣後避震。 此外，還搭載宏佳騰智慧電車獨家研發CROXERA 6智慧儀表系統，擁有「Ai