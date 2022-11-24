徠卡Q2旅行者套組 超值套組，限量發售

徠卡Q2旅行者套組 即日起至2022年12月31日期間，徠卡相機公司發售徠卡Q2旅行者套組。套組內含徠卡Q2相機、一顆備用電池，以及能在旅行時可靠保護包內相機的新款徠卡皮質相機包裹布。徠卡Q2相機搭載出色的徠卡Summilux 28 f/1.7 ASPH.鏡頭，集成微距模式，搭配4730萬像素全片幅感光元件，可呈現非凡的圖像和動態影像畫質，將設計感與尖端科技的結合體現得淋漓盡致。簡單直覺的操作，以及與徠卡FOTOS App的便利連接為攝影師帶來創作自由，以其在戶外創作迷人的“徠卡風格”影像時大顯身手。備用的電池 BP-SCL4 可提供額外的電力並延長世界各地內容創作者的每次拍照時間。 多功能徠卡皮質相機包裹布規格為45 x 45 cm，柔滑的背面經過特殊處理後，能可靠保護徠卡Q2相機及其他貴重物品避免刮傷和灰塵。相機可與背帶一同包入其中，並用鬆緊帶固定。 自2022年11月22日起，徠卡Q2旅行者套組將於全球徠卡商店、徠卡線上商店和授權經銷商處發售。建議零售價為NTD 199,900元，相較購買單機更加優惠。 徠卡相機——與攝影同行 徠卡相機公司是一家專業生產高端相機和運動光學產品的公司。徠卡經久不衰的優良品質、德國工藝、工業設計和不斷創新的科技，奠定了該公司的百年傳奇。作為品牌文化的重要組成部分，徠卡為促進攝影藝術的發展開展了豐富的活動。除了遍佈全球的徠卡畫廊和徠卡學院，徠卡還設立了“徠卡名人堂獎”和“徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎” (LOBA)，後者被認為是當今最具創新力的贊助獎項之一。徠卡相機公司總部位於德國黑森州的威茲勒，另一個生產基地位於葡萄牙法馬利康新鎮(Vila Nova de Famalicão)，分支機構和徠卡零售商店網路遍佈全球。