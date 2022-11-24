【禁聞】中國再傳暴力防疫 民眾遭跪壓引發公憤 【新唐人北京時間2022年11月24日訊】中國大陸又傳出暴力防疫，一名男子因為發燒外出買藥，被所謂執法人員粗暴搜身後跪壓在地。這段視頻引發公憤，痛批暴力執法。有民眾說，中國的防疫政策就是流氓政策，現在的病毒已經比感冒的症狀還要輕，當局還在做這些勞民傷財的事，根本不是保護人民，是殘害人民。 中國各地的防疫出現鬆緊不一的亂象，民怨沸騰。 寧夏一名男子違反防疫規定外出買藥，遭到所謂的防疫人員粗暴搜身，他並沒有抵抗卻被防疫人員反剪雙手跪壓這名男子的脖子，男子痛苦到無法呼吸，施暴人員卻大聲斥責，問他為什麼出門，男子回答我得吃藥啊。 這段施暴畫面在網路引發公憤，痛批暴力執法。 大陸民衆範女士：「這個很殘忍，我看的都哭了。我覺得很多人生病了，買藥被打的半死，這麼多人圍攻他，誰給他這麼大的權利？」 大陸民衆範女士對記者表示，中國的防疫政策就是流氓政策，買藥、買菜都沒有自由還莫名奇妙的被打，老百姓都被關在牢房裡了。 範女士：「曾經城管隨便打小商販，隨便打，那現在保安也是這樣子，隨便打人，這都到了無法無天的程度。不是只有我一個人感到危機，生命的危機，我覺得很多人都會在家裡哭。」 中國政法大學國際法碩士賴建平認為，因為中共政權的性質，必然酷吏盛行。 中國政法大學國際法碩士賴建平：「他們對老百姓這種做法，是它政治制度的一個邏輯的結果。動用公權力進行社會管理的時候，它實際上主要執行的是鎮壓功能，而不是社會管理功能。鎮壓和維穩的功能，就決定了它的行為方式必然是粗魯的，野蠻的，不講人性的，這個慘無人道的。所以那些酷吏們的做法五花八門。」 在輿論壓力下，寧夏銀川市興慶區防疫辦11月22日發布通報，聲稱視頻中受虐男子彭先生是密接人員。前一天上午，彭先生因違反防疫規定離開隔離房間遭到執勤民警攔截。並宣稱「針對處置過程中出現的執法問題，當事民警已向彭某當面賠禮道歉並取得諒解」。 網友說，視頻大家都看了，當事人當時如此卑躬屈膝都被像狗一樣對待，你現在上門去要他諒解，他敢不諒解嗎？還有網友表示，中國並沒有不諒解的自由。 賴建平：「我猜想大多的情況下，不存在這樣的一個諒解。因為在中共這樣的高壓政策之下，在這個強權面前，公民個人是太弱小，無論你受了多大的委屈，遭受了多少的凌辱，你遭受到了公權力怎麼樣程度的侵犯，你要想要讓公權力承認錯誤，是沒有可能的，那麼這裡的諒解是要打引號，實際上就是他們用了各種威脅的手段，讓這個受害者不再發聲，甚至是要配合他們做這種虛假的所謂的達成諒解。」 與此同時，北京再收緊防疫，改48小時核酸陰性證明。大興區某居委會23日張貼通知，要求居民「非緊急必要不出小區」，「有可能出去後進不來」。 範女士：「現在這個所謂的病毒，新冠病毒已經變成奧密克戎，已經就是比感冒的症狀還要輕，甚至有專業的醫生出來說，這種病毒已經減輕到什麼程度，就是說你3天就能轉陰，那你（中共）何苦還要叫人去隔離？何苦要叫人去酒店去住起來，或者哪個什麼方艙住起來？你這種勞民傷財的做法，你到底是愛民還是害民？」 自由亞洲電台22日報導，中國各地現在流行「鬼祟抗疫」，暗地口頭下令做核酸，不發通知，同時各地大力興建方艙醫院，開供銷社，在官場有關係的人財源滾滾，生意興隆。 編輯/黃億美 採訪/易如 後製/鐘元