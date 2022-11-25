基隆名廟淪黑幫基地！天道盟隆陽會將攤商當ATM 爽開名車炫富

▲基隆市黑幫天道盟「隆陽會」會長黃嘉政等幫眾，以基隆廟口奠濟宮為據點強索保護費，基隆檢警掃蕩查扣賓士GLE450、E300兩台豪車。（圖／記者郭世賢翻攝） 記者郭世賢／基隆報導 天道盟太陽會基隆分會（又稱：隆陽會）會長黃嘉政自2021年11月到2022年7月來，以基隆廟口奠濟宮為據點，揪聚幫眾滋擾地方，甚至成立「黑衣人快打部隊」圍事尋釁，教唆幫眾向酒店、小吃店與卡拉OK店等14間店家，共索討350萬餘元，今年7月間基隆檢警掃蕩黃嘉政等幫眾。基隆地檢署近日偵結，以違反組織犯罪防制條例罪嫌，將黃男等9人起訴。 ▲天道盟「隆陽會」會長黃嘉政。（圖／民眾提供） 基隆檢警此次成功將「隆陽會」連根拔除，主因檢警掌握情資，並經過數月跟監蒐證，鎖定搜索黃男等幫派份子，經報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦，今年7月25日連2天搜索「隆陽會」基隆廟口奠濟宮據點、黃姓會長等幫派份子9人住處，扣得200萬元現金，賓士GLE450、E300，2台車市價合計600多萬元，並羈押黃姓會長等9人。 起訴書指出，「隆陽會」會長黃男（綽號：企鵝）夥同綽號（龍五）的吳姓大哥，找來郭姓小弟、黃姓小弟等7人，向基隆市愛一、愛三路小吃店、卡拉OK、俱樂部等店家插股經營，店家如有不從，就指使郭、黃等小弟圍事尋釁，按月向店家強索1萬、2萬多元不等保護費或圍事費。 檢警在黃男等人被羈押期間查出，郭、黃等人自2021年11月到2022年7月，累計向14家業者收取350萬3000元保護費。黃姓會長則向檢方自承，他從2009年起到2013年間曾親自至基隆市某間商家索討保護費。 檢察官經調查，認定黃姓會長、吳大哥、郭、黃小弟等9人均涉犯恐嚇、組織犯罪防制條例等罪，將黃男等9人提起公訴，並追徵向業者強索的350萬3000元保護費。 【更多新聞】 ►投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議 蔡適應競總：為敗選找理由 ►基隆首場市長公政見發表會 謝國樑「射三箭」保證一定實現 ►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大 創基隆造勢紀錄 ►蔡英文視察基隆城際轉運站 林右昌：未來四大計畫緊接推動 ►蔡適應團隊控送物資涉賄選 謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題