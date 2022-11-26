快訊／王忠銘自行宣布當選連江縣長 「國民黨內戰」脫穎而出！

記者蔡紹堅／綜合報導 國民黨籍連江縣長候選人王忠銘11月26日晚間自行宣布當選第八屆連江縣長。據王忠銘競選總部統計，截至下午5時51分，王忠銘的得票數達4290票。 ▼連江縣長候選人王忠銘。（圖／王忠銘臉書） 王忠銘是土生土長的馬祖人，高中就讀馬祖高中，與現任連江縣長劉增應是高中同學，同時，他還是現任連江副縣長，並長期在連江縣府工作，經歷包含馬管處處長、連江縣政府秘書長、連江縣政府企劃室主任，以及連江縣政府教育局局長。 ▼國民黨主席朱立倫赴連江輔選，為王忠銘打氣。（圖／王忠銘臉書） 本次連江縣長選舉共有3名候選人同台競爭，除了民進黨提名的李問外，王忠銘、曹爾元兩人都是由國民黨提名。由於當地一直是國民黨的大票倉，因此王忠銘此次參選最大的競爭對手就是曹爾元，也令本次連江縣長選舉被外界形容為「國民黨內戰」。 值得注意的是，因為兩人都是國民黨提名，國民黨主席朱立倫赴連江輔選時，分別前往了兩人的辦公室，為兩人加油打氣。 ▼朱立倫也為曹爾元加油。（圖／曹爾元臉書） 不過，兩人雖都是國民黨提名，但相較於曹爾元，外界一直認為王忠銘的優勢更大，因為他是現任的連江縣副縣長，又獲得了現任縣長劉增應，以及前縣長、現任立委陳雪生的鼎力支持。 王忠銘本次提出了10項政見，包含：一、強化馬祖城市品牌，提升馬祖自明性；二、建構健全與便利之交通網絡；三、打造宜居城市，全方位提供育才及留才資源，穩定地方成長；四、落實環境永續政策，成為永續島嶼；五、建立友善觀光旅遊環境，提升觀光品質，打造綠色旅行產業；六、以文化加值馬祖各產業基礎，接軌國際交流，提升質量與內涵；七、維護民生基礎，提供穩定及安全建設，打造移居島嶼；八、確保各年齡層縣民擁有健康福祉，加強智慧醫療服務；九、落實公開透明智慧治理，提升行政效能，打造廉能政府；十、扶植地方特色產業，創造經濟動能。 王忠銘小檔案 黨籍：國民黨 年齡：64歲 學歷：淡江大學教育政策與領導研究所畢業 經歷：連江縣政府副縣長、交通部觀光局馬祖國家風景區管理處處長、連江縣政府秘書長、連江縣政府企劃室主任 、連江縣政府教育局局長 正確選舉結果，以選舉委員會公告為準 ▼王忠銘（中間）獲現任縣長劉增應（右二）的支持。（圖／王忠銘臉書）