李鐵被查係被老東家舉報？ 更多內幕曝光

大陸上觀新聞報導，中國國家男子足球隊前主教練李鐵26日被發布涉嫌嚴重違法紀檢監察單位調查。其實，早在中國足協職業級教練接受再教育培訓班舉行期間，也就是11月9日，「商業意識確實非常強」的李鐵，就已經被帶走。李鐵被突然帶走？有消息說，是因為與他鬧翻的老東家武漢卓爾舉報有關。 報導稱，中國足協11月3日發布亞足聯、中國足協職業級教練員線下接受再教育培訓的通知，李鐵、范志毅、楊晨等都報名參加。這其實是一個普通的培訓班，也不是第一次，但是這一屆培訓班，無疑會寫入中國足球的歷史。 正是培訓班舉行期間，也就是11月9日，李鐵被有關部門帶走。由於李鐵突然「人間蒸發」，還缺席了培訓班的拍照合影留念，所以其他參加培訓班的人員就開始打聽，隨後有關李鐵被帶走接受調查的消息不脛而走。 當初李鐵是自己駕車從瀋陽到大連，參加培訓班的。由於突然被帶走接受調查，他的車就一直停在酒店停車場。後來，他的家人專門趕到大連，將車開回了瀋陽。此外李鐵原本接受了咪咕體育的邀請，卡達世界盃期間參與解說評球工作，但世界盃開幕前，咪咕體育公布的解說評球人員陣容中，並沒有李鐵的名字。以上種種跡象，讓一些圈內人士意識到了事情的嚴重性。 李鐵與武漢卓爾（現武漢長江）有過一段非常美好的回憶。2017年11月16日，中甲武漢卓爾俱樂部官方宣布，正式任命俱樂部總經理兼體育總監李鐵擔任主教練一職。2018年，李鐵率領武漢卓爾沖超成功。 這段成功的經歷，讓李鐵在武漢卓爾享受著較高的薪水。特別是2020年1月正式出任國足主教練後，李鐵的年薪達到了驚人的3000萬元（人民幣，下同，約合新台幣1.32億元）。 世上沒有不透風的牆。擔任大陸國足主教練的李鐵，長期兼任武漢卓爾的總經理兼體育總監一事，還是被媒體得知並曝光。爆料不久後，李鐵在社交平台上表示辭去武漢卓爾所有職務。 然而，此事並沒有隨著李鐵在社交平台上的聲明而結束。李鐵依然插手俱樂部管理、球員簽約和轉會的事宜，是俱樂部和球隊大小事務的實際操控人。然而，這一年，武漢卓爾的成績相當糟糕，在超甲附加賽中以總比分3：2戰勝浙江隊，才算是驚險保級成功。 雖然公開辭去了武漢卓爾的所有職務，盡管武漢卓爾2020賽季一團槽，險些降級，但李鐵認為3000萬年薪是應得的，於是向對方討薪，雙方關係徹底破裂。 當初李鐵從國足「下課」，世預賽12強賽成績不佳並非主要原因，賽後口無遮攔以及在個人社交平台上違規帶貨才是導火線。 報導稱，李鐵的商業意識確實非常強。現年45歲的他，構築起自己的商業版圖，這在足球圈內並不多見。 據天眼查顯示，李鐵名下關聯公司共9家，業務覆蓋足球培訓、球員經紀與場館營運等足球產業的各個環節。存續或在業的6家中李鐵均為股東，其中遼寧李鐵體育文化發展有限公司由李鐵持股63％；瀋陽李鐵足球俱樂部有限公司則由李鐵和遼寧李鐵體育文化發展有限公司共同持股。李鐵名下的公司中，瀋陽天意體育文化諮詢服務有限公司是最新成立的關聯公司，於2021年12月成立，李鐵在該公司持股比例高達90％。 世預賽期間違規帶貨所涉及的某幼兒足球教育機構中，李鐵早就與他們建立起了合作關係。2015年5月，該公司成立，李鐵持股36％。 李鐵社交平台上經常提及的是李鐵8號足球公園，其合作品牌中，除去瀋陽孔雀城、健力寶與李寧，還有愛高這一足球器材品牌。而李鐵與愛高的關係，相當密切。 大陸國足隊長吳曦由於為海參做推廣廣告，一度被網友詬病，而這家做海參的公司，實際上也是李鐵的「關係戶」，吳曦等隊員為其做廣告是國足的安排。 參股公司從事合法經營，這是能力的體現，但這些年李鐵利用職權違規操作的傳言並不少。據悉，李鐵和一家叫科曼得的經紀公司往來密切，是這家公司的首席顧問。該公司的主營是中超，中甲球員的經紀業務。 李鐵執教大陸國足期間，劉雲，明天都是球隊的常客，外界一直對此頗有疑義。值得注意的是，劉雲，明天均是科曼得公司的簽約球員。另有傳聞稱，科曼得曾有意與一位頗具能力的球員簽約，但被該球員拒絕了，後來該球員無緣國足集訓。