1120-1126一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 卡達25日在世界盃小組賽對戰塞內加爾，球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。（美聯社） 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 一週大事關注焦點：世足卡達遭淘汰／印尼地震釀272死／中國疫情持續惡化／安華成馬來西亞首相／聯合國COP27氣候峰會／九合一選舉／反滲透法首例／健保部分負擔新制／獵風者明年3月升空 國外新聞 ★世界盃足球卡達2連敗遭淘汰 92年來最早出局主辦國 卡達開幕戰對厄瓜多0比2吞敗，成為首支在開幕戰吞敗的東道主，25日以1比3不敵塞內加爾，在A組苦吞2連敗，因同組的荷蘭與厄瓜多戰績同為1勝1負，積分4分，卡達確定無法晉級，這是世足賽舉辦92年以來，主辦國最早出局的一次。沙烏地阿拉伯、日本分別在首戰擊敗阿根廷、德國，小組賽接連爆冷門。 ★印尼5.6淺層強震272死 學校倒塌釀孩童嚴重傷亡 印尼人口最多的西爪哇省山區21日發生芮氏規模5.6淺層地震，重創當地席安約鎮，上千棟房屋受損，至少有一座村莊因山崩而遭到掩埋，已釀272死，仍有39人下落不明，許多孩童在學校倒塌時喪生。這場地震也造成逾1000人受傷，官員警告死亡人數可能攀升。當地餘震不斷，災民除擔憂危險，還擔心疫情與心理創傷問題，對未來感到茫然。 印尼西爪哇省強震後第五天，街上可見許多民宅倒塌，成為瓦礫堆。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月25日 ★苦盼25年 馬來西亞政壇不死鳥安華終成首相 馬來西亞19日舉行大選，安華率領的「希望聯盟」與前首相慕尤丁的「國民聯盟」兩大主要陣營皆未取得可以直接組閣的過半席次。國家元首蘇丹阿布都拉24日任命反對派領袖安華為首相，安華於24日下午宣誓就職。97歲的前首相馬哈地意外落選，無法連任渡假勝地蘭卡威選區席次，觀察家分析，這代表大馬政壇一個時代的結束。 馬來西亞國家皇宮24日宣布安華為新首相。（路透社） ★聯合國COP27氣候峰會 就損失與損害專款達協議 聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）20日批准設立一項「損失與損害」專款，支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。然而，全體會議仍必須批准一連串的決定和COP27最終聲明，其中涵蓋許多其他爭議性議題，包括呼籲「快速」減碳，以實現全球氣溫升幅限制在比工業時代前高攝氏1.5度的理想目標。