妻夜唱不回家…尪下令禁足被告家暴：酒店妹別娶 眾人一面倒不挺

▲一名男網友發文抱怨老婆，直呼「酒店妹真的不要娶」。（圖為示意圖／記者張一中攝） 圖文／CTWANT 一名男網友發文抱怨老婆，指出對方2年來不肯工作，且還每天在家濫用安眠藥、喝酒睡覺，前天去唱歌，本來說好天亮前會回家，沒想到最後卻說「喝醉睡朋友家」，原PO隨後便將她禁足，沒想到老婆卻跑去報案，說他家暴限制人身自由，讓他相當傻眼，直呼「酒店妹真的不要娶」，網友看完文章後卻一面倒不挺。 大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399 [廣告]請繼續往下閱讀… 一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，開頭就寫道「酒店妹真的不要娶」，並表示自己要抱怨老婆，「兩年來她不肯工作都靠我養，每天在家濫用安眠藥喝酒睡覺連貓都不陪，我也從來沒有管過她什麼，一樣幫她買酒買煙。」 原PO表示，前天老婆去夜唱，本來說好天亮前會回來，結果到了早上，他都要上班出門時才回來，老婆後來告訴他喝醉睡朋友家，「於是我很合情合理的跟她說妳以後不准出門，妳被禁足了」，沒想到老婆竟跑去報案，說他家暴、限制人身自由，且老婆和朋友的對話紀錄裡還說「我一定要從他身上撈到些什麼才離婚」，讓原PO相當傻眼，「這輩子我遇過太多瘋女人，這個真的是我遇過最瞎最扯的。」 貼文曝光後，網友一面倒不挺，「自己選的路，跪著也要走完」、「也是你縱容出來的啊」、「但你確實是限制人身自由沒錯啊」、「那為什麼要娶？交往期間不知道她生活圈跟生活習慣嗎？」、「一個願打…一個願挨」。 免加會員直接購 ★150抽衛生紙「每包不到12元」 買一次全家用整年★↘限時$799 ★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399 ★1天不到7元！毛孩比你先走不動怎麼辦？ 紐沛犬貓Dr.好骨力★↘限時$399 ★罩住毛家人免疫力！ 紐沛犬貓專用益生菌「每包不到14元」★↘限時$450 ★乾嘔吐毛球 紐沛愛貓輕鬆排毛沒煩惱「每包只要22元」★↘限時$659 ★1包抵多罐