香港人也在润，港府能否阻住居民外流吗？

香港已经放宽了大部分与COVID19相关的严格限制，并开始推动香港向世界重新开放；但搬迁界专业人士预计，香港自1997年回归中国以来的最大移居浪潮不会早早结束。 “ COVID之前，我们通常会有50/50的出境/入境活动组合。 在2021年和2022年，我们的出境/入境比例为75/25。这个比例与我们在香港的姊妹公司（Asian Tigers Group）的情况一致，”在香港拥有超过40年经验的本地搬迁服务公司Silk Relo的首席执行官凯·库特（Kay Kutt）说。 “我们的团队预计，进入2023年后迁移的数量不会减少，”库特说。 9月份，政府结束了酒店隔离，大幅放松了一些世界上最严格的COVID-19防疫限制措施。这个月，政府在一场峰会上接待了200多位全球金融界领袖人物，以赢回他们对香港这个亚洲顶级金融中心的信心。 但库特表示，继续推动人口外流的因素是不确定性。有小孩的父母抱怨说，当出现COVID-19病例时，幼儿园仍然会突然关闭；即使是在户外，还是必须要戴口罩。她补充说，一些前段时间就已决定要离开的人现在也拿到了签证并准备出境。 香港经济学家兼东方资本研究（Orient Capital Research）董事总经理安德鲁·科利尔（Andrew Collier）也认为，这一趋势尚未放缓。 “是的，我认为它将继续下去，因为安全风险正在增加，而不是减少，”科利尔说。 他列举了对北京于2020年在香港实施的《国家安全法》的担忧。香港实施这一法律的目的是为了应对2019年的大规模的具有破坏性、甚至有时是暴力的“反送中”（拟议将经济罪犯引渡到中国大陆的条例）抗议活动。《国安法》对被判犯有分裂国家、颠覆、恐怖主义和勾结外国势力罪的人实施惩罚，最高可判处终身监禁。 科利尔说，法律条文宽泛的措辞甚至让那些没有参与抗议活动的人感到担忧。他说，列出的罪行之一——勾结外国势力——这一点是“最令人担忧的”；因为它可以被无差别地应用，并可能会影响到外国公司。 “有些公司正在掏空他们在香港的业务。主要是出于安全原因，他们正在将人员转移到其他地方。他们觉得让员工留在这里工作令人不安，”科利尔说。 一位欧洲国家的总领事告诉他，由于对《国安法》的担心，他的领事馆已经失去了50%的工作人员。