經濟衰退時期該如何保護個人財產？

草根影響力新視野 喬依絲編譯 [廣告] 請繼續往下閱讀 Candy Valentino 自小生活貧困，常常看著父母辛苦工作賺錢養家。也因此，Valentino在青少年時就開始思考 如果成為這棟建築物的擁有者而不是租客，那會是什麼樣子。Candy Valentino長大後，成功經營房地產投資及所創立的公司。但Valentino 知道，如果財務基礎不穩，就很難累積財富; 如果經濟衰退真的到來，但自己還沒有做好準備，那麼財富走向恐怕會完全背道而馳。Valentino建議採取以下措施來對抗經濟衰退，度過難關: 收入來源多元化 經濟衰退的主要危險之一就是公司將被迫裁員，為了預防失業帶來的財務困難，Valentino建議尋找多種開源管道以增加及穩固個人收入。這個觀念與建立投資組合是一致的，都是在分散風險，以降低任何特定類型業務的不景期所帶來的衝擊。 最重要的關鍵就是確保收入來源並非都在相似或相關行業是關鍵，因此，如果一個市場變壞，至少還會有其他行業的收入。「也就是說，最好是找到一個不會受到與全職工作相同因素影響的副業，」Valentino說。 盡可能節流及儲蓄/投資 Valentino在她的著作中《財富習慣》中提供了一個實現財務獨立的指南 : 將至少 20% 的收入用於儲蓄和投資。「如果你認為