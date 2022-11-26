新疆乌鲁木齐住宅楼火灾10人丧生，当局否认封死楼门并怪居民自救能力弱

当局周五（11月25日）表示，中国西北部新疆首府乌鲁木齐市的一栋住宅大楼发生火灾，造成10人死亡，9人受伤；当前严格的封控已经使该地区的许多居民被困在家中三个多月。当地官员对遇难者表示哀悼，但否认网民所说的起火楼房的楼门因防疫封控措施而被堵死的说法。当局还批评居民“自防自救能力弱”。 大火在周四晚上爆发，当地的气温在天黑后降至冰点以下。 据多家官方媒体报道，火焰从15楼蔓延到17楼，滚滚浓烟一直飘到21楼。大火花了大约三个小时才被扑灭。 报道称，死亡和受伤都是由于吸入有毒烟雾造成的；被送往医院的人都有望幸存下来。初步调查显示，火灾似乎是由15楼的一户公寓卧室的插线板引发的。 一名流亡瑞士的维吾尔人对美联社说，他从与邻居的电话中得知，他的姨妈和她的四个孩子在大火中丧生。 “她是一个出色的女子，总是想着她的孩子以及如何善待和教育他们，”阿卜杜勒哈菲兹·穆罕默德·艾敏（Abdulhafız Muhammed Emin）在电话采访中抽泣着说。“我的心真的碎了，我受不了了。” 为了执行清零政策以对抗冠状病毒的传播，新疆已经严密封控了三个多月了。最近几周，中国一直在努力应对一波病例的增加。当局采取的轮流封控措施和严格的旅行限制影响了数亿人的生活。 社交媒体上流传的视频显示，远处一辆消防车的水弧无法击中火势，在网上引发了一波又一波的愤怒评论。有人说，消防车被疫情控制屏障或者车主被隔离后滞留的汽车堵塞；但消防车离得很远的原因尚不清楚。 许多新疆居民对中国严厉的COVID-19控制措施感到沮丧。9月份，一些人报告说，由于食物运送不及时和稀少，他们一度必须挨饿。 新疆“是一个露天监狱，”穆罕默德·艾敏说。“中国政府不关心人们的生命。” 乌鲁木齐市长买买提明·卡德在周六晚些时候的新闻发布会上向该市居民道歉，并宣布成立一个政府团队调查火灾的原因。 在新闻发布会上，乌鲁木齐官员表示，因为该社区被指定为疫情 “低风险区”，“自11月20日起，吉祥苑小区居民已经实行错峰有序出户下楼，在小区内活动，”火灾逃生通道没有被锁死。 乌鲁木齐天台区区长哈米提·买买提伊明说：“楼栋所在楼栋所有的住户门单元门均未封闭，网上所传‘楼层门用铁丝捆绑’的图片，为移花接木，恶意拼接。” 当地官员还批评居民自救能力差。乌鲁木齐的消防救援支队长李文胜说：“部分居民自防自救能力弱……火灾发生时未进行有效扑救和及时的逃生自救。” 李文胜还提到：“着火小区道路狭窄，私家车停放混乱，影响消防车快速到场处置。” 穆罕默德·艾敏对当局的说法提出异议，并且援引社交媒体帖子称，由于COVID-19的封控，许多公寓居民被锁在家中。 另一个帖子说，居民每天只被允许下楼几个小时，不能自由出入大楼。美联社无法独立核实社交媒体帖子中的说法。