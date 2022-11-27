少校酒後涉性騷擾女同袍判刑7月 雙方和解緩刑3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者黃國芳嘉義市27日電）國防部某少校軍官被控去年連續趁出任務住宿機會，酒後對同單位女同事性騷擾。嘉義地院判刑7個月，考量雙方已和解，緩刑3年，並禁止騷擾女同事。全案可上訴。 嘉義地檢署起訴書指出，這名男性少校40歲，去年10月下旬因執行任務，與同單位的這名女同事入住嘉義市某酒店，酒後前往女同事房間，並強制抓住其雙手試圖親吻，遭對方強力反抗掙脫，少校隨即離開房間。 起訴書表示，去年11月初少校又與這名女同事，因執行同一件任務入住嘉義市某飯店，再度酒後進入女同事房間，強制抓住對方雙手壓在床上，意圖發生性行為，經女同事強力反抗掙脫後離開房間，少校求愛被拒後罷手。 另外，2人去年10月初執行同一件任務，在嘉義縣民雄鄉一家餐廳用餐時，故意坐在女同事旁邊，並用手多次觸摸女同事大腿隱私處，直到女方把椅子往後退開，少校才沒繼續得逞。檢方認為少校行為已涉及強制性交未遂罪嫌、性騷擾罪嫌及強制未遂罪嫌，偵結後依妨害性自主罪嫌起訴。 嘉義地方法院認為，刑法強制性交未遂罪須基於對男女強制性交犯意，並實行強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反意願的非法方法，才能成立。少校對女同事的行為，並未有強制性交的構成要件，僅涉及強制未遂罪嫌及意圖性騷擾。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 法官審酌少校案發時為職業軍人，其行為造成女同事身心受創，另考量坦承犯行，且與女同事已和解，加上少校因此案已提前退伍，在經偵查、審理程序後，當知有所警惕，應無再犯之虞。 因此，少校涉及2起強制未遂罪，分別判處有期徒刑3個月及5個月；意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其他身體隱私處行為，判處3個月徒刑。應執行有期徒刑7個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑3年，並禁止對女同事騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他直接聯絡行為，緩刑期間付保護管束。（編輯：孫承武）1111127