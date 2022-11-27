烏干達伊波拉疫情奪55命 重災區兩度延長封鎖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社烏干達首都康培拉26日綜合外電報導）烏干達總統今天宣布，將延長實施伊波拉（Ebola）疫情重災區迄今執行了42天的封鎖令。烏國全國各地有55人因伊波拉喪生，但當局表示疫情已獲控制。 法新社報導，烏干達9月20日宣布 伊波拉 伊波拉病毒小百科 初期症狀：突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。 重症者：常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。 實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。 個案致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%到90%。 腹瀉、嘔吐就可能感染伊波拉嗎？ 並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。 並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。 怎樣才會感染伊波拉病毒？ 伊波拉主要的感染途徑是透過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，目前並無飛沫感染的證據。不過，在沒有防護措施下，接觸患者髒衣服、床單後，又碰觸自己的口鼻或眼睛也可能感染。另外，蝙蝠、黑猩猩和羚羊可能感染伊波拉病毒，因此如果人類吃下受感染的病體肉，也可能受感染。 看更多 關閉 疫情以來，病毒已蔓延全國各地，包括首都康培拉（Kampala），不過衛生當局本週表示病例數正在減少。 10月15日，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）宣布，疫情最重的兩個地區穆本德（Mubende）和卡桑達