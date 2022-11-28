每年都在等THE BODY SHOP聖誕原裝禮盒！全新限量口味松木森林沉澱心靈、辛香暖橘舒緩緊繃，味道超療癒 必須爆買一波！

聖誕節交換禮物或是送禮M編大推THE BODY SHOP，尤其限量推出的香味「松木森林」和「辛香暖橘」絕對要收！特別用了療癒的精油氣息讓一整年的壓力都瞬間釋放，還有絕不踩雷的超多款組合都超甜價，三款倒數月曆價格無敵限量，喜歡就手刀收，千萬別猶豫！ by 花漾543 – 2022/11/28 更新 溫馨的聖誕節，大家聚在一起吃飯小酌，互相送禮，這個年末最有意義的日子THE BODY SHOP永遠不會缺席。美體小舖投入永續經營計畫多年，透過公平社區交易由世界各地夥伴們採收天然成分，自製包裝盒等，提供當地婦女就業，孩童上學，暖心之舉全球聞名。今年，THE BODY SHOP的聖誕禮盒同樣以各種環保可回收包裝，還可以DIY再利用的禮物盒裝飾品，當你購買一份禮物滿富著許多人的愛，一同打造更公平與美好的未來，現在就馬上用聖誕禮物傳遞愛情、友情、親情與愛地球的心意吧！ 每年都秒售！首波必搶倒數月曆～還可以自製成立體書！ 大家都在出倒數月曆，但為何M編第一推THE BODY SHOP？因為三款都是跟社區公平交易區夥伴合作推出，每一款都極富意義且可回收，可自己動手組成立體書，上面有精巧的抽屜設計可以放耳環等小東西，把家裡角落變成可愛溫馨的英國小公寓一隅，讓聖誕氣氛更濃厚！ 1.不到NT5000的超澎派聖誕奇蹟倒數禮盒：極光藍 NT4,280 彷彿來自北歐的「極光藍」禮盒，裡面有24個小驚喜，像是人氣「喜瑪拉雅竹炭更新淨化面膜」溫和的代謝肌膚角質，「維他命C勻色亮膚片狀面膜」讓年末經常熬夜玩樂的肌膚速回光彩好氣色，還有迷你版的「粉紅葡萄柚沐浴露」、「芒果身體滋養霜」都是Z世代最喜歡的香味，不管是肌膚或身體保養全部都有。這款與印度恰蒂斯加爾邦社區公平交易的合作夥伴的極光藍倒數月曆，限量150組，期許每個人都擁有如當地人般自帶純淨歡愉的心情一同慶祝聖誕節，快下單跟世界無縫接軌同歡吧！