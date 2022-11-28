免擔心碩士論文造假買學歷 中正企管在職MBA軟性課程免筆試招生

▲中正企管在職MBA免筆試招生。（圖／記者翁伊森翻攝） 記者翁伊森／嘉義報導 這次選舉最熱門的議題之一，聚焦在各個參政人選陷入碩博士學位論文抄襲，甚至有人也開始質疑目前碩士在職教育學位的浮濫性，更戲稱當前台灣的EMBA教育已經淪為大學開辦給企業人士的高級救國團。 嘉義中正大學企管系碩士在職專班的執行長鄭祥麟教授提到，在台灣人重視人情與人脈的脈絡下，既然不能要求企業人士好好念書，又怎麼要求它們願意花時間好好寫學位論文呢?目前台灣EMBA教育就從其原意「Executive Master of Business Administration 經理人企業管理碩士」，變成 「Everybody Make Busy Acquaintance大家來快速交個朋友」的地方了。 他表示，隨便搜尋EMBA關鍵字的臉書粉絲，讀者們會發現各大公立私立EMBA的活動之豐富令人乍舌，從攀高峰游大海、騎鐵馬環全島、全球觀光參訪、系友餐會交流，但鮮少看到這些企業主管在互相切磋學問來討論經營學問知識的交流。這種把高階教育視為業界人士喝酒交朋友喬事情場所的獨特現象，在台灣的在職碩士企管教育界中卻並非少見，但在企管MBA教育應該給在職人士最友善與輕鬆的安排，同時也要兼顧學員們課餘時間的交宜活動時間，但更重要的是同時專注EMBA教育的本質-透過有系統的課程設計來訓練及培養中高階主管解決問題的決策能力。」 鄭祥麟表示，本系仍然堅持授予在職進修學員們正統MBA學位而非在職進修EMBA學位的理由之一，就是希望學員們一邊學習一邊交朋友。因為社交活動有太多替代性的社團可以取代其功能，但在職經理人重返校園就該把握機會好好練腦。企業人士增加業界同學跨界人脈當然是必須的，但往更高主管層級的學員，除了需要專業與人脈，更需要與時俱進的管理知識與決策能力。 輿論討論在職教育是否有寫學位論文的必要性，其實是曲解此一問題的本質。在美國的EMBA在職管理教育是不要求在職學生們寫論文的，但是卻非常重視學員們對於每門課的高度參與與討論。當然所謂的重視上課，並不是要求這些經理人來學校背課文寫作業，而是透過大量的個案討論與學術知識的交流與應用達到精進這些經理人員思考決策模式的能力。 中正大學企管系在職MBA的全方位領導組，其授課方式完全比照一般EMBA，學員不僅只週六一天上課，有事還能線上上課。同時也搭配帶學員們透過參訪、騎馬、禪修、插花、戲劇表演、健身等軟性課程來學習更多心靈方面的成長。但這些軟性課程的設計都有其目的，例如學員們從騎馬中學領導與統御；從戲劇表演中學溝通能力；從日式插花老師的身上學習到文創品牌價值建立的堅持。此外，教授們非常重視學員的個案參與討論、策略趨勢分析、決策思維建立，讓學員們能夠培養自己的問題解決思考模式。 ▲中正企管在職MBA 透過參訪、騎馬、禪修、插花、戲劇表演、健身等軟性課程來學習更多心靈方面的成長。（圖／記者翁伊森翻攝） 中正企管有最完整最新的企業管理課程設計，從策略決策、市場行銷、人員管理、大數據資管、財務分析等等課程讓同學們自由選修，配合每位來自不同業界的在職人員的需要。所以每位學員上課念書討論，下課交流喝酒，都變成了真正切磋學問的好同學好朋友了。