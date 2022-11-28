全球大宗商品價格大跌 因中國疫情擴散引來需求擔憂

隨著中國的疫情蔓延，以及一些城市的民眾因不滿防疫限制措施而走上街頭，拖累經濟活動並壓制對能源和原物料的需求，大宗商品價格大跌。 倫敦和上海的基本金屬下跌，中國銅期貨一度下跌 1.7%。大連鐵礦砂一度下跌 2%。上海原油跟隨國際市場下跌，一度下跌 5.4%。大連的食用油期貨下跌 3%，原因是人們擔心受停工影響，餐館和酒店的需求降低。 根據上海有色網的報告，對中國疫情惡化和政府遏制措施的疑慮，蓋過了北京上周五 (25 日) 降準的利多，報告稱，隨著更嚴格的防疫限制措施，已打擊實體經濟和銅的消費，製造商的銷售額正在下降。 引發公眾憤怒的直接原因，是政府防疫的限制性政策，有人將上周新疆發生的致命火災歸咎於這些政策。作為回應，北京可能會進一步放鬆控制，這是官方所稱的長期計畫，但另一方面，他們可能也會為平息社會動盪，而選擇更嚴格的措施。 一旦恢復更嚴格的封鎖，將進一步擠壓對許多主要商品的需求。中國是從石油到鐵礦砂和黃豆等各種商品的最大進口國，隨著經濟不景氣，今年的採購量已經放緩。 另一方面，放寬限制應該會提振世界第二大經濟體，支持對燃料和金屬的需求，並提高工業電力消耗。 來自百度的擁堵數據顯示，周一早上主要城市的高峰時段交通流量較一年前大幅下降。在中國最大的城市重慶，交通量下降了一半，而北京下降了 45%，廣州下降了 35%。根據 Kpler 石油產品分析師 Gregory Lackner