仙女必拍！全台仙草花秘境報你知

▲每逢11月下旬到12月，紫色的仙草花遍地開花，形成大片紫海彷彿天仙國度，每年都會吸引大批民眾前往朝聖。今年仙草花季已經熱烈開跑，《NOWnews今日新聞》特地整理了全台「追花秘境」提拱給想一睹仙草花神秘面紗的民眾。（圖／ig @153_mom授權提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 說到「仙草」，你會想到甚麼呢？一般人腦中閃過的第一念頭不外乎是黑乎乎的燒仙草或仙草茶，但你知道仙草開花竟然是紫色的！每逢11月下旬到12月，紫色的仙草花遍地開花，形成大片紫海彷彿天仙國度，每年都會吸引大批民眾前往朝聖。今年仙草花季已經熱烈開跑，《NOWnews今日新聞》特地整理了全台「追花秘境」，提拱給想一睹仙草花神秘面紗的民眾，想是桃園仙草花節，27日起一連玩15天，每天還有限定小旅行、亮點活動等，絕對能讓你滿載而歸！另外還有嘉義水上三界村的三界埔下山腳菸樓竹亭，古厝作為背景搭配整片紫海，宛如一座紫色古城。以下快往下看，逃離工作的小旅行可以安排起來了！ 桃園仙草花節 桃園市楊梅區年度盛事「2022桃園仙草花節」現正熱烈開跑，除了必看、必拍紫色仙草花海外，一連15天的活動期間（到12/11）桃園市休閒農業局也曝光了每逢周末都有亮點活動，行程如下： 12/3（六）14:00-15:30仙舞茶 獨家限定以仙草入味研發的「仙舞茶」下午茶點，邀你體驗美好下午時光。 12/4（日） 10:00-12:00仙草花泡泡世界：免費泡泡世界體驗，花田配上泡泡景色超級浪漫 14:00-15:00金喇叭賓果音樂銅管會、 15:30-16:30曼斯特低音銅管四重奏戶外音樂會、 12/10（六）10:00-12:00流行音樂客家藝術饗宴 優質客家流行歌手接力開唱，有黃于娟、楊心彤、曾仲瑋等，唱出在地居民的家鄉認同。 12/11（日）10:00-11:30小小青農仙草班 最後一天閉幕將舉辦第一屆小小青農仙草班，還會有授證儀式，旅客們還可品嘗到小小青農親手製的仙草餅乾。 不僅亮點活動，還有分為三大梯次的小旅行，有「富岡小鎮的慢活時光」，帶你體驗客家鐵道生活，分別在12/2、12/6出發；「騎鐵馬遊千塘之鄉與伯公對話」，分別在12/3、12/10出發；「全台唯一客家鐵道市街小旅行」，帶旅客參訪老店舖、手做文化體驗、參訪住在火車廂的土地公等等，分別在12/4、12/11出發。更多詳細活動資訊可上活動官網查詢。 嘉義三界埔下山腳菸樓竹亭 位於嘉義水上三界村的三界埔下山腳菸樓竹亭擁有古色古香的建築設計，由當地社區發展協會志工合力打造，相當詩情畫意。搭配每逢花季盛開的仙草花海，更添一股歐式古城的氛圍，每年都造成社群網紅、親子民眾到此朝聖。不過由於該地沒有明確地標，因此去過的民眾都建議若要開車，就可輸入「三界埔下山腳菸樓竹亭」到衛星導航中，下車就會看到整片紫海了！