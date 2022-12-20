纽约2022年12月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 帝国大厦（ESB）与iHeartMedia New York合作，今日宣布将推出其年度节日音乐灯光盛典，配乐来自后街男孩的新圣诞专辑《A Very Backstreet Christmas》。灯光秀将再次于12月19日首次亮相，持续到12月25日，美国东部时间每晚7点准时开启， 届时将在iHeartRadio的Z100、106.7 Lite FM和103.5 KTU上播出。

帝国房地产信托公司董事长、总裁兼首席执行官Anthony E. Malkin表示："帝国大厦与iHeartMedia合作举办的节日音乐灯光秀是一年一度的传统，将欢乐传播到纽约市和世界各地。今年的节日版将ESB和世界各地的BSB粉丝团结在一起，举行独一无二的庆祝活动。"

后街男孩参观了帝国大厦，在点灯仪式上按下了开关，并在这座标志性建筑的第80层与粉丝进行了私人问答，启动了与BSB新假日专辑中的"Christmas in New York"和"Last Christmas"同步的音乐灯光秀。

iHeartMedia首席节目官Tom Poleman表示："在节日期间，没有哪个地方能像纽约这样，我们很高兴能够再次与帝国大厦合作，举办这场年度音乐灯光秀传统。今年，后街男孩为我们带来了动听的歌曲，帮助大家融入节日精神。 他们的首张圣诞专辑《A Very Backstreet Christmas》非常精彩，我们热切期待着与纽约和全世界分享他们的魅力音乐，与帝国大厦的节日灯光同步闪耀。"

年度假日音乐灯光秀在标志性的塔楼上展示数千盏LED灯，由世界知名的照明设计师Marc Brickman及其Tactical Manoeuvre团队设计。纽约市以外的粉丝可以通过ESB网站上的Earthcam观看节目现场直播，整场灯光秀视频将在帝国大厦的YouTube频道上发布，其中包括乐队在家中、工作室以及12月19日首次亮相帝国大厦时拍摄的独家幕后花絮。

帝国大厦观景台体验（Observatory Experience）中装饰有绚丽的节日饰品，该观景台最近被猫途鹰（Tripadvisor）旅行者评为美国排名第一的景点。

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帝国大厦宣布与后街男孩的特别节日音乐灯光盛典 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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