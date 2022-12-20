印度尼西亚巴厘岛2022年12月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国际电子竞技联合会（IESF）在巴厘岛举行了为期十天激动人心的比赛、互动节目和盛大的闭幕典礼，结束了2022年世界电子竞技锦标赛。



IESF 2022世界电子竞技锦标赛在巴厘岛举行颁奖典礼。

来自105个国家/地区的600多名运动员参加了WE Championships，这是有史以来参加电子竞技锦标赛国家/地区最多的一次。创纪录的50万美元奖金池由6场游戏的获胜者瓜分：CS：GO、Dota 2、Mobile Legends：Bang Bang、eFootball 2023、Tekken 7和PUBG Mobile。东道国印度尼西亚前所未有地赢得了七场比赛中的三场比赛，并获得世界电子竞技锦标赛冠军。

IESF总裁Vlad Marinescu向印度尼西亚颁发WE Championships奖杯时表示："祝贺印度尼西亚成为世界电子竞技锦标赛冠军，并祝贺我们所有的获奖者。我们非常感谢热情的东道主城市巴厘岛，分享IESF尊重、友谊和团结的价值观，并支持我们团结、支持和赋能国际电子竞技生态系统的使命。电子竞技的增长无与伦比；我们共同打破了障碍并创造了历史！"

印度尼西亚对电子竞技的热情让每一场比赛充满了活力，热情的粉丝为所有的游戏操作喝彩。近500小时激烈比赛的观看量超过1000万次，在TikTok上的观看量超过300万次，在所有社交媒体平台上的阅读量达1.854亿次。IESF还为女性在电子竞技领域创造更多机会方面迈出了重要一步，并在WE Championships期间加冕波兰首位女性CS:GO锦标赛冠军。

2022届WE Championships是14年历史上规模最大、地理上最多样化的赛事。在闭幕式上，巴厘岛正式将2023年WE Championships总决赛的主办权移交给了罗马尼亚雅西。此次活动将有来自130个国家/地区的800多名运动员参加，吸引新一代电子竞技粉丝，以继续世界电子竞技大家庭的历史性增长。

IESF完成最大最多元化的电子竞技锦标赛 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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