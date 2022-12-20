该收购与麦格纳加快投资高增长领域的“前进”战略方向一致

到2024年，业务合并后的ADAS预估销售额将约达30亿美元

产品、客户、地域、工程和软件资源互补，扩展麦格纳ADAS产品组合

对麦格纳的杠杆率无显著影响，财务灵活性持续充足

安大略省奥罗拉2022年12月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 麦格纳国际（纽约证券交易所和多伦多证券交易所的普通股代码分别为MGA和MG）今日宣布与投资集团SSW Partners达成协议，以15.25亿美元的价格收购维宁尔的主动安全 (Active Safety) 业务，交易以全现金的形式完成，将视营运资金和其他惯例的收购价格进行调整。合并后预计到2024年，ADAS预估销售额将达约30亿美元，使麦格纳在该业务成为全球领导者。

此次收购建立在麦格纳原有的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的优势之上，合并后的业务将拥有丰富的产品种类和广泛能力，能为客户提供全套的ADAS解决方案。

这次收购还将显著增强麦格纳的工程资源，扩大客户群体，提升地域多元化。

麦格纳首席执行官斯瓦埃米·卡特吉利表示：“此次收购符合麦格纳加快对高增长领域投资的‘前进’战略，加强了麦格纳提供系统性解决方案、满足客户需求的能力，使得麦格纳成为一家领先的ADAS全服务供应商。麦格纳计划通过利用双方的优势资源——包括客户、供应商、技术合作伙伴和员工，来加速创新。我热烈欢迎维宁尔主动安全团队的各位优秀成员加入麦格纳大家庭。”

交易概览

提高了麦格纳在ADAS传感器方面和包括雷达、摄像头、ADAS电子控制单元和驾驶员监测在内全系统的综合能力。

增加了2200名工程师，其中1800名工程师将负责系统、软件和传感器开发。

维宁尔主动安全业务2022年预估销售额约为11亿美元，2024年预估销售额约为19亿美元。

主动安全业务合并到麦格纳电子事业部后，2022年ADAS预估销售额将增长到约达18亿美元，2024年约达30亿美元。合并后的业务有望提高ADAS的单车业务量。

麦格纳预计将保持强大的资产负债表，到2023年底，调整后的债务与调整后的息税折旧摊销前利润率将略高于麦格纳的1.0至1.5的目标范围，财务灵活性持续充足。

现金收购价格为15.25亿美元，将视营运资金和其他惯例的收购价格调整而定。

若能获得相关监管部门的批准并取得其他惯例成交条件，预计交易将在2023年年中完成。

花旗银行和盛德国际律师事务所将分别担任麦格纳的财务顾问和法律顾问。

交易电话会议

麦格纳将于2022年12月20日北京时间21:00为感兴趣的分析员和麦格纳股东举行一场电话会议，审查此次收购。电话号码为：1-800-918-9481，海外来电者号码为：1-416-981-0157，请在电话会议开始前10分钟打进。 麦格纳还将网络直播此次电话会议，直播网址为：www.magna.com。

电话会议使用的ppt将在会议开始前提供在www.magna.com上。

若您无法收听预定的电话会议，北美地区重播号码为：1-800-558-5253，其它地区重播号码为：1-416-626-4100（预订号码为22024167），重播将持续到北京时间2022年12月28日13:00。

投资者垂询

Louis Tonelli，投资者关系副总裁

[email protected], 905.726.7035

媒体垂询

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麦格纳国际简介

麦格纳是一家出行科技公司。我们拥有170,000名开拓创新的员工，在28个国家/地区设有345家制造工厂和90个产品开发、工程和销售中心。我们拥有整车工程和代工制造专长，产品能力涵盖车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、主动驾驶辅助系统、电子系统、镜像和照明系统、机电智能和车顶系统。同时也拥有跨产品领域的电子和软件技术。我们在纽约证券交易所和多伦多证券交易所的普通股代码分别为MGA和MG。

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麦格纳收购维宁尔主动安全业务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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