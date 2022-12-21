广州2022年12月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在今天举行的“2022粤港澳大湾区全球招商大会”上，西门子能源股份公司总裁兼首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫（Dr. Christian Bruch）以视频形式向大会祝贺，并宣布西门子能源（深圳）有限公司正式注册成立。这标志着西门子能源多年来在粤港湾大湾区持续开展的务实合作进入了全新阶段。

“西门子能源已经成为粤港澳大湾区这片充满活力的地区中不可或缺的力量。”布鲁赫表示，西门子能源将努力提高协同创新水平、加强与当地产学研各界的合作，助力大湾区全面建成绿色低碳循环经济体系和清洁低碳安全高效能源体系。

在招商大会期间，西门子能源全球高级副总裁姚振国接受了广东省人民政府聘任，担任广东省全球招商顾问。此前，在本月18日在珠海举行的国际清洁能源论坛（澳门）上，姚振国还当选为论坛副理事长。



广东全球招商顾问授牌仪式

“在过去短短五年间，我们见证了粤港澳大湾区打造‘国际一流湾区’的愿景正在从蓝图变为现实，并不断加速迈进。”姚振国在招商大会期间举行的广东省领导与跨国公司CEO座谈交流会上表示，“湾区发展，能源先行。西门子能源将以开放务实的心态与合作创新的模式积极支持粤港澳大湾区的能源转型，为大湾区打造高质量发展的典范提供清洁、高效、可持续的动能。”

去年一月，西门子能源宣布成立深圳创新中心。作为西门子能源全球创新网络的核心布局之一，该创新中心围绕智慧能源、先进燃机与绿色氢能三个能源转型的核心技术领域，构建联合开放平台，加速创新成果的商业化和产业化。今天宣布注册成立的西门子能源（深圳）有限公司将有效支持创新中心的工作，同时将进一步加强公司与大湾区的紧密联系与协作，充分挖掘当地的创新底蕴、人才优势和政策优势，助力优化大湾区能源结构和布局。

迄今为止，西门子能源已经累计向粤港澳大湾区提供了18台重型燃气轮机和41台工业型燃气轮机，总装机容量超过10GW，与当地合作伙伴一起为近1700多万户家庭提供电力，同时每年减少超过2500万吨碳排放。西门子能源全新的配电变压器生产车间也于去年投入使用，丰富了西门子能源广州变压器工厂的环保产品组合，以更好地服务于各地实现碳中和目标。

西门子能源在粤港澳大湾区持续深化务实合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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