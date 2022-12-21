秉承“致初心 智未来”理念，为旅客提升睿智出行体验，激发行业创新活力

上海2022年12月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，洲际酒店集团宣布旗下中高端精选服务品牌智选假日酒店正式步入3.0时代。作为集团扩张的重要增长引擎，智选假日酒店始终保持行业敏锐度，精准洞察行业政策，细分市场定位和消费需求，灵活应对多变趋势的同时保持在酒店蓝海市场的规模扩张。继品牌2.0版本后，四年内不断探索创新，以“新一代”产品继续为宾客提供优质的服务和入住体验，发挥洲际在品牌、系统、渠道的强大实力，继续为业主提供更多支持。

洲际酒店集团大中华区首席运营官邱尤表示：“首先，作为一家‘在中国，为中国，言必行，行必果’的企业，我们始终秉持‘以善为本，以诚待客’的理念，来深耕中国市场。智选假日酒店是洲际酒店集团旗下发展速度较快、规模较大的酒店品牌，我们也一直紧随中国经济发展战略，助力中高端精选服务酒店的加速扩张，推动行业创新与升级。针对不同的细分赛道不断优化品牌、产品及运营理念，以兼顾高品质和实用性的新一代设计，不断点亮区域新版图，打造智选未来。”

近年来，中高端酒店开业数量持续增长，选址布局也在不断变化，品牌连锁化率亦不断提升，这也凸显了消费者对于品牌口碑以及实用性体验的看重。智选假日酒店品牌自1991年成立即开创了全球有限服务中高端品牌的先河，深耕中国市场近20年，兼具国际标准化和本土定制化优势，是家喻户晓的国际品牌。时至今日，在大中华区开业和筹建总数也即将突破500家，覆盖31个省份和直辖市。践行本土化战略，从需求端、产品端到供给端，不断打磨和创新产品及服务，为宾客提供安全、优质的体验，为业主提供具有竞争力的投资回报。

作为连锁化、品牌化程度极高的酒店品牌，智选假日酒店始终以消费者的关注点为核心理念，其符合市场趋势的全新产品设计，深受不同时期消费者的青睐。此次焕新，将延续品牌“简单、睿智的出行体验”理念，以舒心早餐、舒适睡眠、智联无限三大核心出发，从互动科技的灵动空间，到安全舒心的下榻环境，为宾客打造全新的旅宿体验，并以丰盛美味的早餐，开启旅途中美好充实的一天。

舒心早餐：智选假日深谙“早餐经济”赋能竞争优势，随着旅行者，特别是商务旅客对早餐品质的愈发重视，此次品牌对智选早餐进行了全面升级，不仅推出 “智选有碗面”明星产品，更在早餐品项中融入本地特色，开启元气满满，品质高效的一天。

互动科技：在数字化时代，智选假日酒店以科技赋能宾客从入住前、入住期间到离店的层层体验，全方位打造舒适便捷的“智联无限”旅宿环境。智能入住将协助宾客们自助办理入住及离店手续，让时间高效利用。客房内的智能投屏可满足商务、休闲不同类型的旅客对客房场景娱乐多元化体验的新消费需求。智能客控的语音智能管家也将为宾客提供多元化服务，为消费者带来更多互动和科技感。此外，品牌还在健身房中融入了健身魔镜，为宾客带来智能妙趣的运动体验。同时，智选假日酒店还提供机器人送物自助服务，宾客可尝试与送物机器人进行语音互动，将获得意想不到的回应，尽享奇趣横生的科技时刻。

灵动空间：第三代智选假日酒店秉承“实用主义现代风”，打造更加灵动且多功能的公区与客房，根据不同时间段和不同需求，对公共空间进行灵活设定，复合运用，最大化提高空间使用率和成本管理效率，帮助业主提升投资收益的同时，也更符合品牌调性，顺应当下旅行消费商务和休闲融合的趋势，迎合客人新的工作和生活方式，满足不同消费族群日益变化的需求。



智选假日酒店3.0的灵动空间 满足宾客多元多变的社交需求

智选假日酒店在全球拥有超过3000家酒店，自2004年进入中国市场以来，便不断加快开拓步伐，弥补了中高端酒店与经济型酒店之间的市场空缺，面对市场正在发生的新趋势、新变化，不断探索新的领域，优化品牌、产品及运营理念。兼具宾客体验优势及业主投资运营优势的第三代智选假日酒店，搭配为中国市场量身定制的特许经营+模式，更依托洲际酒店集团强大的商业引擎，从IHG优悦会会员体系及自营渠道，到收益管理服务和专业的商务运营团队等全方位支持，为业主及每家酒店经营管理保驾护航，进一步提升品牌竞争力及影响力的同时，亦为合作伙伴提高投资收益。

智选假日酒店焕新升级，以全新版本续写品牌崭新篇章 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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