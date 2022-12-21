格兰富荣获2022“好公司50”卓越发展大奖

上海2022年12月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上海报业集团旗下界面新闻于上海中心举办2022年第五届界面财经年会，并正式公布2022“好公司50”获奖名单。格兰富凭借对卓越的不懈探索，对为应对世界水资源和气候挑战提供开创性解决方案，提高人们的生活品质的执着践行，荣获2022“好公司50”卓越发展大奖。



格兰富荣获 2022“好公司50”卓越发展大奖

“好公司50”由国内原创财经媒体，上海报业集团旗下界面新闻于2018年发起和主办，旨在评选在中国市场上具有广泛的社会影响力的卓越企业。今年的评选围绕“活力与韧性”这一主题，通过数据筛选、公众投票、媒体人投票与专家评审等多个环节，对来自39个细分行业的龙头企业进行了全面衡量。同时，该评选依托界面新闻全行业覆盖采编资源，携手多位知名高校学者、业界专家与行业分析师，确保评选的独立性、公正性、权威性。历经三轮角逐，最终50家企业荣登年度榜单。

格兰富中国区总裁马克漫（John Markmann）表示：“很荣幸能够获得界面2022‘好公司50’卓越发展大奖，这是对格兰富中国在创新、市场表现、可持续发展等方面的全面认可。作为全球水泵和水技术解决方案领军者，格兰富始终践行可持续发展理念，通过持续创新，为中国乃至全球的合作伙伴提供高效、绿色、智慧化的解决方案，实现长期共赢。”

创新造就行业标杆

以创新为驱动力，结合对中国市场的深刻洞察，格兰富连续推出了多款为中国市场量身打造的解决方案，树立行业标杆。

2020年，格兰富推出“石犀®一体化泵闸”。这款解决方案专为中国市场面临的城市内涝和黑臭水体挑战量身打造，其设计、生产制造和组装均在中国完成。目前，格兰富已经向广州交付了定制的石犀®一体化泵闸解决方案，这个项目也是全球最大的泵闸之一。2021年，格兰富推出灵适 预制化智能泵组，为业界带来了系统性、整体工业预制化解决方案，助力商业建筑空调系统和区域供热系统高效、智能、稳定的运行。

在2022年进博会上，为中国本土市场需求定制的智能监测平台 — 格兰富御水智也迎来了重磅升级，其第三代智慧分析诊断系统“节能大师”拥有可视、智能、闭环的突出优势。以工艺冷却水系统为例，结合“节能大师”智能分析报告进行节能改造后，格兰富可为客户带来高达近30%的能耗节约。

此外，格兰富进一步发力高端制造业，加速支持未来制造业的发展。2022年10月奠基的格兰富常熟高端制造项目，总投资额达1亿美元，将专注生产、创新和节能的水泵和供水系统。

不止于水 持续推动可持续发展

格兰富的业务植根于水，但不止于水。随着人口增长、快速城镇化和经济发展，水和能源的挑战日益凸显，如何高效、可持续的获取取水、输送水、处理水是格兰富时刻关注的问题。

围绕这些挑战，格兰富设立了四大可持续发展目标，即节约能源、节约用水、循环业务，以及提供饮用水，在产品和系统创新，以及自身运营层面全面推进这些目标的实现。前不久，格兰富净零目标全面获得了国际权威组织 — 科学碳目标倡议(Science Based Targets initiative，SBTi) 的认证，在低碳与可持续发展的长期践行之路上开创了新的里程碑。

同时，以“到2030年，为3亿有需要的人提供基本生活用水”为目标，格兰富在全球范围内与世界宣明会等一系列具有国际影响力的慈善组织合作，因地制宜地为用水困难的地区提供安全和可负担的饮用水。

2022年12月，格兰富携手世界宣明会共同发起的贵州黎平社区饮水项目正式竣工。为当地的村庄和学校提供安全可靠的饮用水，受益人数超过400余人。此次社区的项目，不仅解决了村民日常取水难、雨天用水不洁的问题，也通过开展健康教育活动，为当地儿童和村民们普及了正确的卫生理念，降低了传染病的传播和感染机率。此外，格兰富还积极支持 “母亲水窖” 和外交部扶贫办公室在云南和湖北的农村安全饮水工程，为当地的清洁安全用水带来保障。

从贵州、青海、云南到乌干达、坦桑尼亚，格兰富的足迹遍布全球，为欠发达和偏远地区提供创新解决方案，为创造健康、美好的未来不断努力。

应对挑战 点滴之间蕴含无限可能

2022年，格兰富焕新品牌形象，推出了全新的品牌承诺和品牌口号。 “尊重水、保护水、精进水”这一品牌承诺， 承载了格兰富对提高人们生活品质、对保护、高效利用地球水资源的强烈义务和责任感。以“点滴皆可为”为品牌口号，格兰富承诺将运用其专业知识，开拓创新解决方案，发掘并释放点滴之间蕴含的无限可能，为子孙后代创建一个更加美好的地球。

“格兰富长期承诺可持续发展，与中国政府推动绿色发展，建设美丽中国的目标高度一致。我们非常希望能够通过格兰富高效节能节水的解决方案来助力中国双碳目标的实现以及中国在改善水环境方面的雄心。” 格兰富中国区总裁马克漫表示，“中国是格兰富重要的战略市场。我们会继续前进，以创新驱动，发挥专长，为解决世界水资源和气候挑战、为提高人们的生活品质贡献力量。”

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