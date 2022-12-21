上海2022年12月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 创业邦年终盛典——2022创业邦100未来独角兽峰会暨创业邦年会将于12月29日在上海举行。

本届峰会由创业邦、复旦大学管理学院联合主办，创业邦学园、复旦大学管理学院科创办公室承办，以“新范式”为主题，与大家共赴年度之约。

现场将继续发布“创业邦100未来独角兽榜单”，揭晓2022“年度创业者”。峰会还将打造多个主题论坛、社交环节，邀请知名企业家、投资人、政府嘉宾、专家学者、往届及本届创业邦100未来独角兽榜单企业年终相聚，对话交流、碰撞思维、激发合作。

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重磅盘点 作别2022

都说2022太难了，今年创业的人经历了怎样的考验？那些一直“在路上”的创业者怀揣着怎样的信念？

2023会怎样，没人能给出标准答案，但回顾2022的那些挑战肯定能给大家不一样的启发。创业邦作为新经济的关注者和推动者，一直以来便忠实地记录产业的变化。在盘点2022的过程中重新理解创业，或许是迎接这个新年最特别的仪式。

峰会当天，创业邦将通过“年度创业者”“创业邦100未来独角兽榜单”“2022中国创投环境调查报告”“2022专精特新中小企业发展研究报告”“2022创业压力调查报告”这些奖项、榜单和调研，从点、线、面多维度解析今年的创投趋势，同与会嘉宾一起探讨热点话题，由市场情绪触及产业逻辑，给2022年画上一个句号，迎接2023新风景。

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线下商业重启 资源对接先行

近期各地组团“出海抢单”的报道屡屡刷屏，许多媒体在报道中频频引用的金句“一次见面胜过千封邮件”，讲出了外贸企业的心声，也点出了线下沟通的不可或缺。

因此，创业邦也积极行动为创新企业、大企业、投资机构、政府园区搭建线下精准对接的桥梁。12月29日上午，峰会打造资源链接场，“创新引领 笃行致远 常州城市创新高质量发展对接会场”与“Bang Link资源对接会”将并行举办。

晚间，创业邦将打造社交晚宴，继续为参会嘉宾对接业务创造沟通场景，助力今年登上创业邦100未来独角兽榜单的企业、大企业以及投资机构与地方政府能够在此找到合作契机，为2023年发展打好前哨战。

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论道商业能量场 探寻产业新范式

美国物理学家托马斯·库恩通过深入研究科技史提出了“范式”这一概念，并用它揭示了人类科技发展的秘密：当事实与证据无法用现有范式来解释时，科技发展就会进入范式转换阶段，但是只有找到新的范式才能出现质变和飞跃。

当前的中国产业界也处在范式转换的阶段。底层技术取得突破，关键技术自主可控；产业体系健全，实体经济做大做强，产业生态形成合力的高质量发展“新范式”将是未来的方向。在此过程中，以未来独角兽为代表的中国科创企业积极探索，产业链通力协作必不可少。

12月29日下午，峰会将打造三大商业能量场，邀请与会嘉宾分享自己的最新观察和实践经验，一同探寻通往产业“新范式”的路径与方法。

在独角兽与创业新范式论坛，与会嘉宾将回顾近十年来独角兽企业变迁与产业的潮起潮落，探讨永远在路上的创业者精神，追问独角兽的中国之路……

在独角兽与商业进化论坛，峰会将围绕人工智能、出海、元宇宙、新材料等当下热门领域的创投机遇暨优秀科创企业的持续进化之道等话题进行分享与讨论。

在独角兽与专精特新论坛，峰会邀请不同赛道的专精特新企业来到会场分享他们的产业实践，探讨专精特新企业数字化管理建设方法论、寻找通往隐形冠军的产业路径……

2022创业邦100未来独角兽峰会暨创业邦年会与你相约12月29日，国家会展中心上海洲际酒店。更多精彩内容，现场见！

创业邦、复旦管院联办2022未来独角兽峰会，12月29日上海见 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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