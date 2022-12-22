苏州2022年12月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月21日，浙商证券发布《清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电布局 ——协鑫能科（002015）深度报告》，指出公司是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电运营，有望打造第二成长曲线。同时，公司清洁能源运营基石逐步扩张，综合能源服务融合推进优势明显。浙商证券首次覆盖，给予公司“买入”评级，表明机构投资者对公司经营情况及换电业务布局的看好。

研报指出，公司建设并运营的换电站盈利能力有保障，且未来有望逐步提升盈利空间。公司运营的换电站覆盖出租车、网约车、卡车等商用车，运营站点已完成换电车辆配套，利用率有保障，根据公司前期测算，乘、商用车换电站运营 irr 约为 10.11%—11.90%，车电分离情况下 irr 约为 10.33%—11.75%，公司着力换电站自主研发，预计可将乘用车、商用车换电站投资金额分别降低 40%、50%以上，收益率仍有提升空间。截至2022年第三季度，协鑫能科已建成乘/商用车换电站32/12座，预计22/23/24公司各类换电站将达到 58/600/1500 座。

同时，公司发电结构逐步清洁化且通过业务协同有望实现盈利改善。截至2022年上半年，公司运营电厂总装机容量3807.24MW，以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比超90%。在电价传导不良的情况下，公司热电联产项目可以通过热电量调节推动蒸汽输出增加，同时公司风电业务不受能源价格影响，将提供强有力的盈利保障。此外，公司售电和需求侧管理业务从培育期进入了快速增长期和成熟期，配售电、能效、储能同步发展，业务融合相互推动，热电联产奠定碳资产项目管理基础，换电站运营有望推动电动车碳减排贡献业绩增量。

因此，浙商证券预期2022-2024 年公司归母净利润分别为9.09、15.01、24.38 亿元，EPS分别为 0.56、0.92、1.50 元/股，对应PE分别为24、15、9倍。考虑公司业绩的成长性和安全边际，其表示看好公司发展。首次覆盖，给予“买入”评级。

近日，协鑫能科CEO王振辉公开表示，公司致力于成为领先的移动数字能源科技运营商，助力中国零碳交通早日实现。协鑫能科联和清华大学发布《城市零碳交通白皮书》，全面梳理了实现城市零碳交通的五大关键路径“规、管、路、车、人”以及六大典型应用场景案例。

“路，即绿色交通基础设施，关键是绿电、数据和补能。”王振辉表示，“这对应了协鑫能科的核心能力。目前，公司聚焦枢纽、干线、产业集群等场景，在长三角、珠三角、华中、西南区域重点省市规划了近300座补能港站，接入了16种车型和10种站型。同时，公司也做出了明确的中远期规划，将来要建成6000座换电站、服务超60万辆电动汽车，达到100GWh管理容量，300亿kW售电量，形成千亿级产业链投资和百亿级年利润规模。”

协鑫能科获券商“买入”评级，多业务协同推进换电布局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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