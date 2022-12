2022年蒙纳斩获多个设计奖项，作品包括耐克首款中文品牌定制字体

马萨诸塞州沃本2022年12月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022 进入尾声,回顾这不平凡的一年,蒙纳斩获的多个设计界奖项让人印象深刻,其中包括:红点设计奖,《快公司》年度创新设计奖,D&AD Wood Pencil,以及 2023 Communication Arts 字体设计大奖。这些奖项不仅是蒙纳字体多样性的呈现,也是对蒙纳高质量作品的权威认可。

蒙纳字体创意总监 Charles Nix 表示:“拿奖固然值得庆贺,但更重要的是,它们可以让大家更加关注 Helvetica Now Variable,耐克 365,Cotford,Shorai Sans(松籁) 和 Touvlo 等精美字体的巧思和细节。这些字体出自技艺精湛的设计大师之手,堪称经典。很高兴看到它们受到国际大奖的认可。字体是品牌不可或缺的一部分。希望这些佳作得到更多创意从业者的关注。”

2022 D&AD Awards Wood Pencil丨耐克首款中文品牌定制字体:耐克 365

由耐克和蒙纳共同打造的品牌定制字体“耐克 365”荣获 2022 年度 D&AD Awards Wood Pencil 奖。该奖项甄选广告、设计、工艺品等领域的最佳作品和项目。“耐克 365”包含 8503 个简繁汉字字符,设计风格基于耐克已有的英文品牌字体 Futura Condensed ExtraBold,加粗的笔画和较窄的结构被和谐地融入到复杂的汉字结构里。

该奖项也突显了蒙纳的全球视野,为世界各地的创意从业者提供精益求精的服务。自 1962 年以来,D&AD Pencil 奖主要颁给设计和广告业的佼佼者。这一全球知名奖项是创意领域的最高荣誉之一,获奖作品的卓越之处激励着创意人士学习、思辩、复刻和借鉴。

2022 红点设计奖丨Helvetica Now Variable, Cotford, Shorai Sans

蒙纳的三款字体荣获红点品牌与传达设计大奖。Helvetica Now Variable、Cotford 和 Shorai Sans 均以高质量的设计得到认可。该奖项由国际行业领袖评审,进一步彰显了蒙纳炉火纯青的字体技艺与创意。

Cotford 利用其现代感的设计,不断探索字体技术的现代趋势和未来可能;而 Shorai Sans 这款充满知性和几何感的黑体,为日文字体排印开启了新的门扇。

红点设计奖是全球最大的设计竞赛大奖之一,获奖作品代表着公认的杰出设计品质。

2022年《快公司》创新设计大奖丨Helvetica Now Variable

蒙纳于 2021 年发布的可变字体 Helvetica Now Variable 荣获《快公司》2022 年度创新设计奖平面设计类特等奖提名(Finalist)。

Helvetica Now Variable 提供了逾百万种新的 Helvetica 样式,无论是设计师,还是品牌方,甚至是消费者,都可借助这款可变字体构建无限的视觉表达,精美绝伦的动态字体,以及精致无比的文字排版。Helvetica Now Variable 不仅将 2019 年发布的 Helvetica Now 推向新的高度,还解锁了新的排版表达形式,在深度和广度上都能创造了无限可能。

“今年创新设计大奖项目的共同点是对‘永久性’(permanence)的关注,无论是医疗保健行业,还是自动驾驶技术,” 《快公司》主编 Brendan Vaughan 表示,“今年让我们编辑和评委眼前一亮的参赛项目既彰显了更具包容性的设计愿景,也对当代的快消文化提出了挑战。”

2023 Communication Arts 字体设计大赛丨Touvlo

蒙纳字体工作室今年发布的字体 Touvlo 在第 13 届 Communication Arts 字体设计大赛中获奖。Touvlo 是对经典字体的现代诠释,俏皮的笔画末端,欢快的曲线,巧妙地捕捉了早期英国怪诞字体的设计精髓。

此次评选,1112 个参赛作品中,仅 137 个获得奖项,这些作案品体现了字体排印、文字设计、书法和手写字体领域的最佳实例。Communication Arts 大奖是业内最受追捧的奖项之一,由来自世界各地的设计师参与评审。

