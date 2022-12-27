云南昆明2022年12月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 万达酒店及度假村旗下高端酒店品牌万达嘉华酒店今日在春城 — 昆明呈贡盛大开业。昆明呈贡万达嘉华酒店由昆明发展投资集团有限公司投资建设，万达酒店设计研究院倾力打造，万达酒店及度假村运营管理，将为商旅宾客带来品质更加出众、高效舒适、带有中国特色的国际化居停服务。

“远望滇池一片水，水明山秀是呈贡”，呈贡不仅风景秀美，也具有深厚的历史文化底蕴，早在旧石器时代就有“昆明人”在呈贡生息繁衍，春秋战国时期，更创造了灿烂的青铜文化。呈贡东部有阳宗海，西部有滇池。阳宗海风光秀丽，是云南九大高原湖泊之一。滇池亦称昆明湖，历史悠久，风景独美，有高原明珠之称，引无数游客慕名而来。

昆明呈贡万达嘉华酒店的设计灵感依托春城昆明的当地特色和自然文化，以及广阔的天空、如镜的滇池、浮在水面的山丘，整体以灵动山水为主题设计元素，将昆明唯美的自然景观与酒店完美融合。

昆明呈贡万达嘉华酒店拥有302间高雅别致的客房与套房，房间面积从46平方米到176平方米，客房设计蕴含浓厚的地域风情，为宾客提供安心舒适的居停感受。

酒店餐饮配套齐全，涵盖中外各类珍馐美味，为食客提供至上的用餐体验。明净雅致的美食汇全日餐厅，汇聚全球各国美食，提供上百种精选美味，饕餮自助和招牌零点让食客大快朵颐。时尚与国风完美融合的品珍中餐厅，设有7个独立包间，主营滇菜、粤菜，新鲜地道的美味佳肴和独具特色的用餐环境，是家庭聚会、好友聚餐、商务用餐的不二之选。大堂酒廊，装潢雅致，书香墨语，在此品酒饮茶享受惬意舒适的休闲时光。更配有万达嘉华行政酒廊，环境清雅，居高临下，在此可尊享酒店提供的高品质个性化服务。

酒店会议宴会场地配备先进、专业的视听及多媒体设备。200平方米的宴会前厅开阔宽敞、富丽堂皇，全部打开后900平方米的独立无柱式大宴会厅全厅无遮挡，搭配巨型水波纹水晶吊灯气势磅礴；同层设有1个会见厅，厅内吊顶山茶花水晶灯与花瓣地毯交相呼应，突显昆明山水古韵；1个新娘房配套完备，让新人体验非同凡响的豪华与浪漫；5个多功能厅均配备一流视听设备，这里是举办各类会议、宴会及婚宴的上佳之选。

酒店健身中心设施完备，能同时满足宾客的各种健身需求。健身房配备国际先进健身设备，300平方米室内恒温游泳池视野广阔，一览无余，另配备儿童活动室、乒乓球室、台球室，一并满足多元化健身和亲子健身需求。

酒店管理团队将依托昆明春城花都所得天独厚的自然条件和古滇文明文化底蕴，打造具有地域文化特色的高标准酒店服务。酒店团队坚信，在昆明发展投资集团有限公司和万达酒店及度假村的强强联合下，秉承“知所需 心安为嘉”的服务理念，酒店将为下榻宾客提供安心舒适的居停感受，也将为春城文旅服务注入新的力量。

山明水秀 华美绽放 — 昆明呈贡万达嘉华酒店盛大开业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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