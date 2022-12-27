中国上海2022年12月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 上海2022年12月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年12月17日，曼彻斯特大学中国中心2022年冬季毕业庆典成功举办。逾30位曼彻斯特全球在职工商管理硕士（Manchester Global MBA）和曼大金融管理在职硕士（MSc Financial Management）毕业生齐聚一堂，怀着激动与喜悦的心情，与过去两年共同奋斗的同窗好友一同收获学成毕业的快乐，憧憬下一征程的崭新开启。

活动伊始，同学们穿上了中国中心从英国特别订购的曼大原版硕士服，于中心正门曼大标志前定格自己的荣耀时刻。现场还为同学们设置了云合影环节，特别设计了校园场景，让毕业生们"亲临曼城"。

曼大中国中心主任傅潇霄女士在贺词中表示："自2020年开始的全球疫情让本届毕业生成为了多元学习方式的亲历者、创新混合式教育的见证者，大家先后经历了中心换址过渡期间于酒店举行的工作坊、中国中心视听设备全面升级后在新中心举行的工作坊，以及疫情困难时期的居家网上学习。两年的学习过程充满了挑战，但相信每一位毕业生都收获了属于自己的成长与蜕变。这段学习旅程除了让同学们更好地理解了复杂的商业环境，更让同学们获得了格局的改变、知识的积累与视野的开阔，成长为了具有国际视野与家国情怀的新时代管理与金融人才。"



曼大中国中心主任傅潇霄女士

傅女士强调：对同学们而言，毕业并非结束，而是一段全新旅程的开始。希望大家能够心怀曼大"知识、睿智、人道"的校训，秉承曼彻斯特商学院"原创思维，学以致用"的理念，在未来收获更大的成功与飞跃！

在本届曼彻斯特全球在职MBA毕业生和同济-曼彻斯特双学位MBA毕业生中，曼大中国中心见证了11%的毕业生以优异的成绩（Distinction）完成学位。另外，22%的曼大金融管理在职硕士（MSc Financial Management）毕业生也获得了优异（Distinction）的成绩。中国中心主任傅潇霄女士在活动中为本届优秀MBA毕业生颁发奖状。毕业生代表领奖并发表感言，与同窗好友们回忆交流过去两年求学过程中的珍贵经历以及对未来的期许与展望。

而在过去两年间积极为同学们搭建起校方和学生间沟通桥梁的优秀学生代表也荣获了本次毕业庆典首次设置的校长特别嘉许奖。获奖的毕业生们回顾了自己MBA两年学习期间印象最为深刻的点滴瞬间。大家纷纷表示，当年做出了极为正确的选择，虽充满不易，但对前方新征程充满信心。这段MBA学习生涯必将有助大家的职业生涯，而随着疫情阴霾逐渐散去，大家也必将迎来前路光明。

临近圣诞季，本次庆典还特别为毕业生们安排了Secret Santa的环节，大家通过抽签的方式与到场的其他同学互赠圣诞礼物，既分享了节日的欢乐，也献上了自己对同窗的美好祝福。

展望新的一年，曼彻斯特大学中国中心即将迎来走进中国的第15个年头。我们诚挚欢迎各位毕业生以曼大校友的身份来参加到明年精彩纷呈的各大活动。守望春光，向阳而生，我们期待大家常来曼大中国中心。百战归来再读书，同窗苦读一生情。再次祝贺大家如期毕业，前程似锦。

曼大中国中心2022年冬季毕业庆典圆满举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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